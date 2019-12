Pearson: Watford se méfie de Grealish 'talismanique'

Date de publication: samedi 28 décembre 2019 10:16

L'entraîneur-chef de Watford, Nigel Pearson, se méfie du capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish, devant Rencontre de samedi entre les deux parties menacées de relégation.

Le meneur de jeu a aidé les hommes de Dean Smith à remporter une victoire 1-0 contre Norwich le lendemain de Noël et a impressionné depuis sa promotion en Premier League.

Grealish a marqué sept fois pour Villa cette saison et si Watford doit faire trois matchs sans défaite, il devra trouver un moyen d'arrêter le joueur de 24 ans.

"Jack est un joueur qui est là depuis un moment et j'imagine que les gens pensent qu'il est assez talismanique pour eux", a déclaré Pearson.

«C'est un joueur dont nous devons être conscients, mais la préparation pour ce match est de nous assurer que nous allons bien dans le sens de la bonne forme physique et de la bonne récupération.

«Je suis sûr qu'ils le verront d'un point de vue similaire et ils sauront que nous avons des joueurs dont ils doivent être conscients et respecter.

"Mais je suis sûr que leur accent sera mis sur la façon dont ils abordent le jeu et il y a toujours beaucoup en jeu."

Pearson espère que Watford pourra tirer le meilleur parti de son avantage à domicile en accueillant la villa à partir du troisième rang.

Les Hornets ont quitté le sous-sol avec un match nul 1-1 à Sheffield United pour confirmer leur impressionnante victoire contre Manchester United dimanche dernier.

Après avoir diverti Villa, qui a cinq points de mieux que Watford, l'équipe de Pearson accueillera les Wolves sur Vicarage Road le 1er janvier.

Il a déclaré: «Nous avons maintenant une série de matchs à domicile et je ne sais pas comment les gens les voient, mais ils sont tous difficiles.

"Nous devons essayer d'imiter certainement le match de la semaine dernière contre Manchester United en termes de création d'une très bonne ambiance sur le terrain et nous devons gagner plus de matchs."

Les Hornets auront Ismaila Sarr en forme malgré une blessure à l'œil et accueilleront Abdoulaye Doucoure de retour pour le choc avec Villa après une interdiction d'un match pour avoir reçu cinq cartons jaunes en Premier League cette saison.

Il devrait remplacer Nathaniel Chalobah, mais Watford reste sans Jose Holebas (cheville), Tom Cleverley (talon), Danny Welbeck (ischio-jambiers), Sebastian Prodl et Daryl Janmaat (les deux genoux).

La nouvelle signature Joao Pedro n'est pas éligible pour faire ses débuts jusqu'en janvier et Pearson est tenté d'apporter plus de renforts lorsque la fenêtre de transfert d'hiver s'ouvre.

"Nous avons perdu un peu de profondeur dans l'équipe simplement parce que nous avons un certain nombre de joueurs seniors qui sont sortis, donc ce sera un bonus de les récupérer", a-t-il déclaré.

«Cela coïncide également avec janvier et je n'écarte pas le fait que nous pourrions, en tant que club, le rafraîchir, mais ces discussions sont en cours.

"En ce moment, il s'agit de gérer la congestion des appareils et de garder les joueurs que nous sommes disponibles aussi frais que possible et de continuer notre combat pour trouver un moyen de revenir dans la prétention de sortir des trois derniers."