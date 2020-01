Pedro Aquino était le partant: León a battu Pachuca 3-0 pour la journée 3 de la Clausura 2020 de Liga MX

L’Équatorien Angel Mena et l’Argentin Leonardo Ramos ont marqué des buts en première période et Leon est revenu sur le chemin de la victoire avec une victoire 3-0 sur Pachuca en duel entre des équipes appartenant au même groupe d’entreprises.

Mena a mené les lieux avec un tir de l’extérieur de la zone à 14 minutes et Ramos a converti un penalty à 20 au centre de l’arc pour la Fiera, qui est tombé la semaine dernière chez Santos.

Le Colombien William Tesillo a ajouté un peu à 55 pour Leon, qui atteint six points avec lesquels il est placé en tête du classement par différence de buts sur Querétaro.

Pachuca n’est toujours pas en mesure de gagner et reste avec un point à l’avant-dernière place du classement. C’est un mauvais départ pour l’entraîneur uruguayen Paulo Pezzolano, qui a remplacé l’Argentin Martin Palerme au pouvoir.

La défaite a été plus chère pour les Tuzos car l’une de ses jeunes promesses, Eugenio Pizzuto, s’est blessé à la cheville dans le match qui a marqué ses débuts dans la catégorie supérieure. Pizzuto a été l’un des joueurs les plus en vue de la dernière Coupe du monde U17, où les Mexicains étaient finalistes.

La rencontre entre Lion et Pachuca tLa confrontation des Équatoriens Ángel Mena, leader de la table des buts de la Ligue mexicaine, et Romario Ibarra, des «Tuzos» sera attrayante.

Mena, championne de la Clausura 2019, a commencé cette saison de la meilleure façon, avec une paire de buts dans la victoire du Lion par 3-1 contre le Querétaro et le week-end dernier, il a tourné une fois dans le revers de 3-2 contre Santos Laguna. Avec trois buts, il mène les buteurs et la légion de joueurs équatoriens, l’un des plus productifs de la ligue.

Ce samedi Lion L’entraîneur Ignacio Ambriz, quatrième du classement, tentera de profiter de sa condition de local Pachuca avec un triomphe et une défaite qu’ils ont à l’ensemble en quinzième position.

Pachuca Il cherchera à se planter avec ordre puis à dominer au milieu du terrain avec des figures comme l’Equatorien Ibarra, titre dans le schéma du sélectionneur uruguayen Paulo Pezzolano.

Ce sera un duel intéressant. Il Lion ratifiera son statut de l’une des deux meilleures équipes de football de la ligue en 2019 et le Pachuca Vous serez obligé de passer par les trois points pour contourner le démarrage lent

Lion Il a été battu le week-end dernier par Santos et tentera désormais d’imposer des conditions avec une ligne offensive dans laquelle, outre Ángel Mena, les actions du Chilien Jean Meneses et de l’Argentin Leonardo Ramos seront décisives.

Source: EFE

