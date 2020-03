Pedro déconcerté par le discours de sortie de Chelsea et fait une révélation frappante

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 8:26

L’ailier de Chelsea, Pedro, a proposé de clarifier sa position après avoir été cité dans une interview accordée aux médias espagnols comme suggérant qu’il “résilierait” son contrat avec le club cet été.

L’ancien international espagnol âgé de 32 ans est hors contrat à Stamford Bridge en juin et devrait devenir agent libre, alors quand il a été cité comme disant qu’il quitterait certainement cet été, cela n’a surpris personne et a conduit à une série de tweets de supporters et d’observateurs montrant leur appréciation pour ses talents.

cependant, Pedro insiste sur le fait que rien n’a encore été décidé et a clairement indiqué qu’il aimerait beaucoup rester avec les Blues la saison prochaine.

Le joueur de 32 ans, signé depuis Barcelone en août 2015, a déclaré sur le site Web de Chelsea: «Comme beaucoup de gens le savent, mon contrat est en vigueur en mai, mais je n’ai toujours pas parlé au club pour savoir s’il le serait ou non. renouvelé et si je vais continuer.

“J’ai vu des tas de messages de Chelsea les fans me disent au revoir et me remercient pour le temps que j’ai passé ici, ce que j’apprécie, mais je voudrais simplement dire à tous les fans que mon contrat actuel arrive à son terme, mais je dois encore parler au club.

“Je ne sais pas si je vais continuer à jouer ici ou non. Cette conversation est encore à venir – mais je n’ai signé pour aucun autre club. J’appartiens à Chelsea. J’ai un contrat.

«Mon souhait est de pouvoir rester ici, mais évidemment nous ne savons pas ce qui va se passer. Je dois parler au club et voir ce qui se passe. “

Pendant ce temps, un jeune Espanyol talentueux pourrait se rendre à Chelsea cet été le club serait prêt à payer sa clause de libération.