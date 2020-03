Pedro met en vedette Everton embarrassant puni par une démonstration impitoyable de Chelsea

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 3:49

Pedro et Ross Barkley ont réalisé des performances exceptionnelles alors que Chelsea a battu Everton 4-0 à Stamford Bridge pour renforcer leur revendication d’une place parmi les quatre premiers.

Mason Mount, Pedro, Willian et Olivier Giroud ont tous trouvé le filet Everton Le manager Carlo Ancelotti a subi un premier retour misérable à Stamford Bridge depuis son mandat de deux ans à la tête de Chelsea.

Frank LampardChelsea a gagné 5-2 aux Wolves et 4-1 à Southampton, mais c’était la première fois que le milieu de terrain de l’ex-Blues l’emportait dans la ligue par quatre buts sans faute.

Le milieu de terrain Gilmour a de nouveau fourni le contact, le joueur de 18 ans ayant plus que confirmé sa performance vedette lors de la victoire 2-0 de la FA Cup mardi contre Liverpool.

Il a été le catalyseur des deux premiers buts de Chelsea, lors de ses débuts en Premier League avec calme et classe.

Les Blues n’ont pas eu sept habitués de la première équipe, mais Gilmour a assuré que Chelsea ne manquait aucun battement, malgré l’absence des milieux de terrain internationaux N’Golo Kante, Mateo Kovacic et Jorginho.

Le conseil d’administration de Chelsea doit Gilmour a signé un nouveau contrat de quatre ans en septembre. D’après les preuves de cette semaine, l’ancien jeune joueur des Rangers peut déjà garder la même compagnie que certaines des meilleures dynamos du milieu de terrain.

Ancelotti led Chelsea à leur premier doublé domestique en 2010 et a reçu un accueil chaleureux à son retour dans l’ouest de Londres. Si l’Italien a apprécié cet accueil, il doit avoir détesté tout le reste à suivre.

La demi-volée acrobatique de Mount a contraint Jordan Pickford à un arrêt de réaction précoce, alors que Chelsea dominait dès le départ.

Les Blues n’ont pas eu à attendre non plus pour sortir de l’impasse, avec Mount terminant son objectif de trois mois contre la sécheresse avec style.

La première passe de Gilmour à Mount a transformé le milieu de terrain d’Everton sur ses talons, et les Toffees ne se sont jamais remis.

Retrouvez tous les faits et statistiques du match ici…

Mount a nourri Pedro à l’extérieur et l’Espagnol a coupé la gauche et a renvoyé la balle à l’intérieur pour que le milieu de terrain né à Portsmouth contrôle le demi-tour et puis rentre à la maison.

Sept minutes plus tard, Chelsea a doublé son avance, avec Gilmour à nouveau au cœur de l’action.

Il a mis Giroud sur pieds, le Français a licencié Ross Barkley et l’ancien milieu de terrain d’Everton a filé Pedro au but.

L’attaquant espagnol a à peu près battu le piège du hors-jeu, s’est stabilisé, puis est passé devant un Pickford sans défense.

Bien que les passes décisives et les arrivées aient pu se terminer ailleurs, Gilmour a toujours été l’homme qui faisait avancer Chelsea.

La domination de Chelsea s’est étendue au point où la seule chance d’Everton en première mi-temps est venue d’une erreur.

La passe lâche de Marcos Alonso a permis à Richarlison de couper le fil, mais Dominic Calvert-Lewin a gâché sa tentative pour une finition mignonne, se frottant largement quand il voulait rentrer sur Kepa Arrizabalaga.

Un après-midi de confort extrême à Chelsea a été rapidement scellé après l’intervalle, lorsque Willian a frappé de manière nette dans le coin inférieur à 20 mètres.

En un rien de temps, Giroud a tapé dans le coin de Willian sous une précieuse résistance, et le quatrième but a prouvé la paille finale pour des dizaines de supporters en visite.

Ce fut une retraite désespérément tôt dans le Merseyside, avec plus d’une demi-heure à jouer.

Chelsea aurait pu se soucier moins cependant, avec les Bleus capables de décrocher une victoire confortable qui a encore renforcé leur emprise sur la quatrième place du tableau.