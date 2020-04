Pelé commémore 108 ans de Santos

Edson Arantes do Nascimento, «Pelé», considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du football, a commémoré mardi les 108 ans de Santos, le club où il est devenu célèbre et celui qui, at-il déclaré, “plus de promotion du Brésil dans le monde“

14/04/2020

Le jour où Santos fête ses 108 ans depuis sa naissance, le triple champion du monde a adressé un message de félicitations au club de sa vie et dont il est fier d’avoir fait partie. “Mes chers amis du monde entier et je dis du monde entier parce que je veux que tous les athlètes du monde sachent que le Santos Fútbol Club fête ses 108 ans aujourd’hui. J’en faisais partie à plus de la moitié. Je suis très honoré d’avoir été l’un des gagnants du Santos“a assuré le ‘Roi’ dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club albinegro.

L’ancien attaquant, qui a également joué dans le New York Cosmos et en octobre prochain, il aura 80 ans, il a souligné l’importance de Santos en tant que club qui a le plus fait connaître le Brésil à l’étranger. “Santos est le plus grand promoteur de notre pays. Vive le Santos“il a ajouté ..

Pelé Il a également exprimé sa gratitude à ceux qui ont toujours soutenu le club et aux supporters qui, jusqu’à aujourd’hui, “aiment” Santos.

El Santos est né le 14 avril 1912 dans la ville éponyme située sur la côte de l’État de Sao Paulo, la plus peuplée et industrialisée du Brésil. Le club qui a conduit Pelé à la célébrité Il est considéré comme l’un des plus traditionnels au monde et l’un des rares à ne jamais être descendu en deuxième division..

En 2019, Santos a été finaliste dans une ligue que Flamengo a remporté avec une énorme supériorité, qui a également remporté la Copa Libertadores cette année-là.