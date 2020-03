Pelé reste à la maison par précaution contre le coronavirus »Presse foot

Jeudi 19 mars 2020

Considérant que l’isolement et la distance sociale sont l’une des mesures les plus efficaces pour éviter l’exposition et la transmission du COVID-19, ‘O Rei’ a décidé de rester à la maison pour éviter la contagion. La star de «Scratch» est dans le groupe le plus à risque avec ses 79 ans.

La pandémie de coronavirus a contraint l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à prendre des mesures pour prévenir une crise sanitaire majeure. L’un d’eux, l’appel à tous les pays de mettre leurs populations en quarantaine. Pelé, qui à 79 ans est dans le groupe le plus à risque, a décidé de rester à la maison par précaution contre COVID-19.

Le 23 octobre, la star brésilienne fête ses 80 ans. Un âge assez avancé, avec lequel il vit également avec ses problèmes constants de hanche. Cependant, Pelé est loin de se retirer de sa vie sociale et “arrête de rouler le ballon”, donc le Minas Gerais-né restera chez lui à Guajará, près des côtes de Sao Paulo, pour éviter de se contaminer avec les redoutés virus.

Il convient de rappeler que «O Rei» fait partie de la tranche d’âge présentant le risque le plus élevé de contracter le coronavirus, avec un taux de mortalité proche de 15%. Différentes organisations de santé et autorités sanitaires ont veillé à ce que l’isolement et la distance sociale soient considérés comme les meilleures attitudes pour éviter l’exposition et la transmission du virus.

Selon son conseiller personnel, José Fornos, l’ancien joueur se porte bien et n’a pas encore annulé les événements. “Le programme de Pelé est devenu beaucoup plus calme ces dernières années, lorsque le roi a eu des problèmes de santé.” L’appel à la tranquillité de l’ancien attaquant n’a pas tardé à venir, où il a affirmé se sentir bien malgré ses bons jours et ses mains normales pour les gens de son âge.