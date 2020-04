Pellegrino assume à Vélez »Presse de football

Jeudi 16 avril 2020

L’Argentin avant d’entamer sa carrière d’entraîneur était l’assistant de Rafael Benítez à Liverpool et à l’Inter. Plus tard, il a commandé Valence, étudiant, indépendant, Alavés, Southampton et Leganés. L’entraîneur revient dans le club avec lequel il a gagné à la fois en tant que footballeur

Au milieu de la crise des coronavirus, Vélez Sarsfield a trouvé le remplaçant de Gabriel Heinze et a annoncé l’arrivée du stratège argentin Mauricio Pellegrino. Compte tenu de cela, le milieu de terrain chilien, Pablo Galdames, sera disponible pour l’entraîneur avec une large tournée en Europe.

Le club argentin a rapporté la nouvelle via son compte Twitter. où ils ont commenté: «Mauricio Pellegrino rentre chez lui! Le lien avec le nouvel entraîneur de la première équipe durera jusqu’au 30 juin 2021. Bienvenue Skinny! »

🤝 Mauricio Pellegrino rentre chez lui! ✍🏻 Le lien avec le nouvel entraîneur de la première équipe durera jusqu’au 30 juin 2021 Welcome Skinny! pic.twitter.com/lifASPzqjP

– Vélez Sarsfield (de 🏠) (@Velez) 16 avril 2020

Pellegrino est fortement identifié à l’équipe de Buenos Aires, car il a été à trois périodes différentes dans l’institution et a apprécié l’âge d’or du club, où il a remporté la Copa Libertadores, Intercontinental, Recopa, pour n’en nommer que quelques-uns de ses trophées.

