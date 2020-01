“Pénalité sauvée? Encore une qui plait mais on regrette”

Avec une pénalité sauvée sur les deux accordée à Marsala, Dario Anatrella était parmi les protagonistes de la Nola 1-1 match nul dans le stade “Angotta”.

Voici ses déclarations, aux chaînes officielles du club: «La pénalité sauvée? Encore une chose qui plaît, mais ce qui compte le plus, c’est de sécuriser l’équipe tout au long de la course, c’est clairement une satisfaction. Cependant, nous regrettons car nous aurions pu ramener les trois points à la maison si nous n’avions pas été pénalisés par la direction de course, notamment en ce qui concerne l’octroi de la première pénalité. Cependant, il reste un point loin et nous le chérissons. Concurrence avec Capasso? Seulement sur le terrain, mais nous sommes de grands amis et c’est un garçon extraordinaire. ”