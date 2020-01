pénalités sévères pour une star de Terzigno

Voici les décisions du juge des sports concernant les mesures prises par les arbitres le week-end dernier. Amendes, disqualifications et avertissements pour le prochain tour du tour du groupe D de première catégorie:

Euro 50,00 STRIANO FOOTBALL SCHOOL A la fin de la course, son manager, non identifié personnellement, était offensant envers le directeur de course

Euro 25,00 ABELLINUM CALCIO 2012 la société n’a pas fourni la clé du vestiaire de la DDG car elle n’en avait pas.

Euro 25,00 DOMICELLA SPORTIVE pour avoir mal rempli la liste des courses.

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 30/01/2020

NAPOLITANO STEFANO (ATLETICO BAIANO)

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 6/2/20/20

MIEL D’ALESSANDRO (CASAMARCIANO)

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 24/4/2021

PALUMBO LUCA (TERZIGNO) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, suite au deuxième avertissement du même reçu, il a réagi violemment vers le DDG, en tenant son bras gauche et en lui faisant légèrement mal au poignet. À l’invitation du DDG lui-même de ne pas aggraver sa situation, il a prononcé des peines abusives et menaçantes. Une fois enlevé, il s’est tenu derrière la porte d’entrée du TMD et a réitéré les expressions menaçantes et irrespectueuses précédentes; à la fin de la partie, à son retour au vestiaire, le titulaire de la carte a continué de menacer le DDG, frappant la porte du vestiaire du DDG avec 2 coups de poing forts.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

DE VIVO GIUSEPPE (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

CASTALDO DANILO (ÉCOLE DE SOCCER DE STRIANO)

DI PALMA SALVATORE (ÉCOLE DE FOOTBALL DE STRIANO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CUCCINIELLO RICCARDO (ABELLINUM CALCIO 2012)

D AMBROSIO ANTONIO (FOOTBALL TRAVAILLÉ)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE CRISTOFARO SAVERIO (CASAMARCIANO)

SESSA MARIO (MERCOGLIANO 1999)

AVALLONE MARIO (BARONISSI POLYSPORT)

D AURIA GIUSEPPE (PROSANGIORGESE)

DI SARNO PIETRO (ÉCOLE DE SOCCER DE STRIANO)

MANZI ANTONIO (DOMICELLE SPORTIVE)

MARIGLIANO CARLO (DOMICELLE SPORTIVE)