Peñarol est devenu fort à domicile et a vaincu Jorge Wilstermann »Presse du football

Mercredi 11 mars 2020

L’équipe uruguayenne n’a pas été sans complications pour battre Jorge Wilstermann 1-0 par le groupe C de la Copa Libertadores. Les Aurinegros ont remporté leur première victoire dans la compétition internationale et maintenant ils doivent visiter le stade monumental pour affronter Colo Colo.

Peñarol a réalisé une victoire 1-0 contre Jorge Wilstermann pour la deuxième journée du groupe C de la Copa Libertadores. Le cadre uruguayen a eu de nombreuses complications à maîtriser une humble équipe d’altiplano qui n’a pas hésité à sortir et à se défendre pendant toute la procession, qui, finalement, n’a pas fini par porter ses fruits pour le cadre de via aviator.

Au début du complément, l’équipe uruguayenne a voulu imposer ses conditions au stade Champion of the Century à Montevideo. Cependant, les locaux n’étaient pas précis dans le règlement, ce qui les a empêchés de marquer en première mi-temps. De la part des altiplanicos, il n’a pas lésiné sur sa défense et le maintien du score mais avec la possession du ballon qui désespérait souvent la boîte hôte.

Déjà en complément, les aurinegros sont sortis de tout pour vaincre l’équipe bolivienne et, avec plus de détermination que de jeu, ils ont atteint l’ouverture du tableau de bord grâce à un but contre Alejandro Meleán (68 ’) qui a déclenché la folie en Uruguay. Après cela, l’équipe de Wilstermann a cherché la parité mais ce n’était pas suffisant et il a eu sa première défaite dans cette édition de la Copa Libertadores.

Avec ce résultat, Peñarol a atteint ses trois premières unités en deux matchs, réalisant que les quatre équipes du groupe C sont à égalité de points. Lors de la prochaine réunion, l’équipe «charbon de bois» doit se rendre au Chili et affronter Colo Colo de Gualberto Jara le 17 mars.

Pour Wilstermann, cette défaite a montré les lacunes de l’équipe bolivienne et n’a pas ajouté de points ce jour-là. Dans le prochain match, la table «aviateur» recevra Athlético Paranaense (3/17).

