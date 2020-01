Peñarol s’incline lors de son deuxième match amical aux États-Unis

Les aurinegros ont perdu contre le Los Angeles FC 2-0. Trois Uruguayens évoluent dans l’équipe californienne: Brian Rodríguez, Diego Rossi et Francisco Ginella.

Le premier but du match a été le travail du Mexicain Carlos Vela: un tir du pied gauche impeccable, directement au coin de Thiago Cardozo. Rien à faire pour l’archer noir.

Le pied gauche de @ 11carlosV est déjà sous la forme de mi-saison. # LAFCvPEÑ pic.twitter.com/xdk8zOUTOP

– LAFC (@LAFC) 26 janvier 2020

Peñarol a tenté de faire correspondre les actions et a eu une bonne chance avec un coup franc de Jonathan Urretaviscaya qui a forcé le gardien américain à une sauvegarde exceptionnelle.

La sauvegarde du match @Allstate: la sauvegarde tentaculaire de @ kennethvermeer! # LAFCvPEÑ pic.twitter.com/YWERPKLBum

– LAFC (@LAFC) 26 janvier 2020

Le deuxième but du Los Angeles FC est passé par Adrián Pérez, avant un dégagement défectueux de Gabriel Rojas dans le premier costume. La première mi-temps s’est déroulée avec le score de 2-0. Ensuite, les deux équipes ont apporté de nombreuses modifications. Le plus attentif a été la bonne performance de Facundo Torres, malgré l’échec d’un penalty.

Ce fut la formation de Peñarol dans la première moitié: Ils ont commencé à jouer pour Peñarol Thiago Cardozo; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal et Gabriel Rojas; Jonathan Urretaviscaya, Krisztián Vadócz, Matías de los Santos et Facundo Pellistri; David Terans et Xisco Jiménez.

En seconde période, ils ont commencé à jouer à Kevin Dawson; Ezequiel Busquets, Robert Herrera, Gary Kagelmacher et Mathias Pintos; Christian Bravo, Jesús Trindade, Guzmán Pereira et Kevin Lewis; Denis Olivera et Facundo Torres.