Pensées de quarantaine: Bayern Munich et au-delà

Charles Aranguiz – pas Fein?

Alors que la ballade de Leroy Sané et Timo Werner se poursuit, le Bayern Munich approche rapidement du moment où il devra mettre en œuvre son plan de fenêtre de transfert. Alors que la «nouvelle» a éclaté hier concernant un éventuel transfert du milieu de terrain de Bayer Leverkusen Charles Aranguiz aux Bavarois, je me suis gratté la tête.

En tant que morceau de profondeur pour s’asseoir derrière Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Leon Goretzka, il n’y a rien de mal – en théorie – à ajouter un vétéran stable. Pourtant, je ne pense pas que quiconque ait vu celui-ci arriver et, en fait, je ne suis pas sûr que cela ait encore autant de sens (si c’est vrai).

Pourtant, l’arrivée d’Aranguiz aurait un effet sur l’opportunité en attente d’Adrian Fein avec la première équipe à son retour d’un prêt avec le Hamburger SV. Est-ce que ça vaut le coup?

Sondage

Le Bayern Munich devrait-il faire venir Charles Aranguiz?























dix%

Oui, c’est juste un morceau de profondeur

(33 voix)













69%

Non, pourquoi continuer à pousser les opportunités pour les jeunes joueurs

(224 voix)













19%

Je m’en fiche si ce n’est pas Tim Werner, Leroy Sane ou Kai Havertz

(64 voix)















321 votes au total



Votez maintenant

Priorités

Je n’ai failli paniquer qu’une seule fois au cours de cette pandémie … et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à manquer de café. Je suis rempli d’alcool et de bière (je me suis préparé pour ce moment ma vie entière!), Mais quand l’approvisionnement en café était bas, j’étais prêt à louer du matériel de plongée comme équipement de protection pour aller en acheter un peu plus.

Quelle pénurie d’articles ménagers vous a causé un peu d’anxiété?

Adieu, US Development Academy

Avec la récente annonce de la dissolution de l’USSF de son Development Academy, il y a beaucoup d’idées fausses sur ce que c’était et beaucoup de gens amers piétinent sur les tombes des rêves de leurs enfants. Malheureusement, c’est la voie du football américain!

Je pourrais remplir cet espace de 5 000 mots sur les avantages et les inconvénients de ce qui s’est passé cette semaine, mais l’essentiel est que le football américain est toujours un gâchis. Pourtant, cela soulève la question de ce qui se passe lorsque vous lancez un filet plus petit pour le talent. Un enfant comme Chris Richards sort-il de son ODP local en Alabama, progresse-t-il au Texans Soccer Club DA, déménage-t-il au FC Dallas et risque-t-il de manquer la chance de devenir le prochain grand défenseur central américain – et une perspective de choix pour le Bayern Munich? ?

Le père de Chris Richards semble certainement douter, réfléchissant ici avec le père de Christian Cappis sur Twitter:

Je suis d’accord avec toi sur ce Jay. L’occasion de jouer DA pour les Texans était la pause dont il avait besoin pour être vu en dehors de l’Alabama. Je ne sais pas où il serait sinon pour le DA. https://t.co/fT9QlxiQRN – KRich (@ KenRich32624635) 17 avril 2020

La nouvelle ligue MLS offrira-t-elle la même portée que la DA? À déterminer au mieux. La ligue dirigée par la MLS fera-t-elle un effort pour inclure les filles dans ce mélange (vous savez, le seul sexe américain qui gagne vraiment quelque chose au football)? Aussi, à déterminer.

Une chose est certaine, s’il y a un autre Richards et qu’il ne peut pas obtenir l’exposition nécessaire pour entrer dans l’un des clubs de haut niveau, le football américain pourrait manquer un talent de premier plan et finalement ne pas être loin loin de là où nous étions il y a 25 ans.

Élevez-les à droite

La pandémie m’a permis d’ouvrir mes enfants à une partie de mon adolescence. J’ai fait Sloppy Joes un soir et je n’ai pas pu sortir de ma tête “Lunch Lady Land” d’Adam Sandler, alors je l’ai partagé avec mes enfants … qui ont adoré. Ce sont les petites choses, non?

Si vous ne vous moquez pas de Chris Farley, vous n’avez AUCUNE ÂME!

Qui est là-bas «la qualité du Bayern»?

Revenons aux transferts: j’entends parfois la phrase: “Il n’est pas du Bayern.” En regardant strictement la Bundesliga, voici une liste rapide de joueurs «éligibles au transfert» que je qualifierais de «qualité Bayern» et qui sont suffisamment talentueux pour concourir pour une formation en Bavière.

Le buteur: Timo Werner (RB Leipzig)

Ailes: Filip Kostic (Eintracht Frankfurt) et Milot Raschica (Werder Bremen)

Milieu: Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et Niklas Stark (Hertha Berlin)

Défenseurs: Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Gardien de but: Kevin Trapp, Eintracht Francfort

Mentions honorables: Florian Grillitsch (Hoffenheim), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Jerome Roussillon (Wolfsburg), Josip Brekalo (Wolfsburg), Luca Waldschmidt (SC Freiburg), Weston McKennie (Schalke 04) et Alexander Nübel (Schalke 04).

J’ai gardé la liste des transferts «réalistes», ce qui signifie que la plupart des joueurs du Borussia Dortmund tels que Marco Reus, Jadon Sancho, Mats Hummels, etc. ont été omis. De plus, j’ai utilisé Halstenberg comme défenseur central, où il s’est glissé à l’intérieur admirablement pour RB Leipzig sous Julian Naglesmann.

Peut-être que l’un de vous, accros à la FIFA, peut simuler un match entre cette équipe et la formation actuelle du Bayern Munich. Si vous le faites, écrivez-moi et dites-moi comment ça se passe.

Runnin ‘Down A Dream

Je suis un passionné de Tom Petty, mais la plupart des gens ne connaissent pas les excellentes coupes profondes qu’il a qui n’ont jamais vraiment fait la une des radios commerciales. Si vous aimez Petty, vérifiez-les:

Sur toute la ligne

Voyager dans’

Jammin ’Me

Gator sur la pelouse

The Apartment Song (version Full Moon Fever et version démo)

Scare Easy (interprété comme Mudcrutch)

Swingin ‘

Alors tu veux être une star du rock’n’roll

Fille libre maintenant

Le dernier DJ

Depot Street

Vous pouvez également parcourir l’intégralité de l’album Traveling Wilburys Volume 1, qui est un classique.

Déplacez-vous sur Movember: c’est Mopril!

Si vous ne #SupportTheStache, nous ne pourrons peut-être pas être amis.

Une dernière pensée: pour quiconque doute du travail, du temps et des efforts que les enseignants mettent dans vos enfants, cette quarantaine aurait au moins dû vous faire apprécier le soin qu’ils mettent à donner à vos enfants un environnement d’apprentissage optimal pendant cette période difficile. À vous tous, professeurs, excellent travail et nous vous devons tous une bière (et pas seulement pour s’occuper des enfants qui ont mal au cul)!