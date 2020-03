“Penser à la compétition est absurde, mais la Ligue doit cesser”

L’ancien footballeur Santiago Cañizares Il a déclaré dans une interview à Efe que penser à concourir maintenant est “absurde“en raison de la” crise sans précédent “qui existe dans le monde, mais qu’une fois la situation dérivée de la pandémie de Covid-19 surmontée, il serait nécessaire de mettre fin aux compétitions sportives actuelles.

“Nous ne savons pas très bien à quoi nous sommes confrontés et l’incertitude est très grande dans tous les aspects de la vie et, par conséquent, dans le football également”, a-t-il déclaré. Cañizares. “Ce qui devrait primer, c’est la santé des gens, parce que les gens meurent et vous devez essayer de résoudre ce problème. Nous devons être conscients car les personnes en bonne santé commencent à avoir d’autres problèmes et voir que d’autres souffrent “, a-t-il ajouté.

L’ancien gardien de but de Valence, du Real Madrid et de l’équipe espagnole, entre autres, a déclaré que le meilleur scénario est de surmonter la crise et de voir où il est “,bien qu’il soit évident que le football, comme tous les secteurs, va beaucoup souffrir “.

Dans ce sens, Cañizares, qui travaille actuellement en tant qu’analyste sportif dans les médias, a rappelé qu’il existe une compétition ouverte, que vous devez étudier comment elle se termine, voir quel budget vous avez pour l’année prochaine et ce qui arrive aux clubs qui ont une trésorerie serrée.

“S’il y a quelque chose de positif là-dedans, c’est qu’une fois surmonté, la volonté des acteurs sera bonne et tout le monde comprendraIls verront le retour au travail comme un plaisir et non comme une obligation. La volonté sera de terminer la compétition et d’ajuster les salaires de manière durable, car pour l’instant aucun marché du football n’est sauvé “, a-t-il expliqué.

“En tout cas, tout dépend de la lutte contre la pandémie et, même si penser à la compétition n’a plus de sens, il est également évident que terminer les sports dans les compétitions nationales est essentiel”, a-t-il insisté.

Également considéré report “logique” du Championnat d’Europe et des Jeux Olympiques, car les athlètes souffrent de s’entraîner. “Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à une guerre et nous devons nous concentrer sur elle afin qu’une fois celle-ci terminée, nous nous concentrions sur le retour à la normalité”, a-t-il ajouté.

Bien qu’il pense que la “lumière au bout du tunnel est encore loin”, Cañizares a averti que vous ne pouvez pas commencer une nouvelle saison sans mettre fin à la saison en cours. “Si vous devez commencer le suivant en octobre ou novembre, que ce soit fait, mais maintenant vous ne pouvez pas abandonner ce que les athlètes ont fait au cours des vingt-huit jours de jeu et se terminer lorsque les onze matchs les plus importants restent”, a-t-il déclaré.

“Vous devez terminer quand vous le pouvez et, ensuite, voir où vous êtes, planifier la prochaine saison”, a-t-il expliqué. Concernant l’application d’ERTES dans les clubs espagnols, l’ancien gardien international a déclaré qu’il n’était pas un expert en matière de travail, mais qu’il comprenait la position que chaque club peut adopter au sein de la loi car la situation est “délicate”.

“J’espère que la collaboration des footballeurs sera trouvée pour que la situation soit la moins nuisible possible”, a suivi celui qui était aussi gardien de but pour Celta et Elche. Concernant la situation en Espagne en raison de la pandémie, Cañizares Il a dit qu’il “souffrait beaucoup”, en particulier des personnes les plus touchées, des personnes décédées et de leurs familles.

“J’ai le cœur rétréci par la façon dont beaucoup partent. Je vois que cela ne s’arrête pas et je suis consterné par les milliers de familles qui ont perdu des proches et n’ont même pas pu dire au revoir”, a-t-il conclu.