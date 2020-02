Pep brise le silence sur l’avenir de Man City après les allégations du FFP

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 10:16

Pep Guardiola insiste sur le fait qu’il est “à 100%” sûr qu’il restera Manchester City patron la saison prochaine, même s’ils ont été contraints de jouer en Ligue Deux.

La ville encourt des sanctions potentielles à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait enfreint les règles du FFP, mais a insisté sur le fait que les affirmations «ne sont tout simplement pas vraies»et fera appel de la décision.

L’interdiction potentielle de la compétition européenne a conduit de nombreuses personnes à remettre en question l’avenir de Guardiola au sein du club, mais l’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich est convaincu qu’il a pleinement confiance dans la hiérarchie du club.

Il a déclaré à Sky Sports: «Ce n’est pas fini. Le club pense que c’est injuste, alors nous allons faire appel. Nous allons attendre. Tout ce que nous pouvons faire, c’est sur le terrain et faire ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années et nous concentrer sur cela jusqu’à la fin de la saison. Je fais entièrement confiance à mon club à ce qu’ils ont fait. Ils m’ont expliqué les raisons.

«Nous allons nous battre comme nous avons combattu à chaque match et chaque jour, nous sommes ensemble jusqu’à la fin de la saison. Nous sommes optimistes qu’à la fin, la vérité l’emportera et la saison prochaine, nous serons en Ligue des champions.

FEATURE: Pourquoi les fans de Man City ne sont-ils pas en colère contre Man City?

«S’ils ne me licencient pas, je resterai ici 100% plus que jamais. D’abord parce que je veux rester. C’est quelque chose de spécial, plus que le contrat que j’ai. J’ai dit avant, je dis maintenant que je veux rester et aider le club et maintenir ce niveau aussi longtemps que possible.

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait même s’ils étaient obligés de jouer dans la Ligue deux: «Pourquoi devrais-je partir? Quand j’ai dit que j’aime ce club, j’aime être ici, pourquoi devrais-je partir? Quoi qu’il arrive, je serai ici la saison prochaine. »