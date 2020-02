Pep déplore le problème familier de Man City: «C’est arrivé à nouveau»

Date de publication: dimanche 2 février 2020 7:36

Pep Guardiola réclamations Manchester City “A vraiment bien fait” et a été laissé déplorer un problème familier comme ils ont perdu 2-0 contre les Spurs.

Hugo Lloris a sauvé un penalty d’Ilkay Gundogan à la fin d’une première mi-temps au cours de laquelle City a raté une foule de bonnes chances alors que les Spurs tentaient leur chance.

Les visiteurs ont continué à dominer la deuxième période avant qu’Oleksandr Zinchenko ne reçoive un deuxième carton jaune pour avoir fait tomber Harry Winks.

Et les Spurs ont pris les devants peu de temps après que le nouveau recruteur Steven Bergwijn ait contrôlé et volé superbement depuis le bord de la surface pour un brillant premier but.

Son Heung-min a ensuite doublé son avance lorsque son tir dévié a battu Edinson à son poteau proche.

City a continué à pousser mais n’a pas réussi à convertir trois ou quatre autres chances.

Guardiola a déclaré à Sky Sports: «Nous avons bien joué, mais nous avons perdu le match. Cela est arrivé à nouveau. Ils ont réussi deux tirs et marqué deux buts.

«Je n’ai pas trop de choses à dire sur la performance. Nous devons l’accepter et l’analyser. Ce n’est pas facile. Nous avons vraiment bien fait, honnêtement.

«Avec cette performance, comment devrais-je être critique? Cette performance serait une erreur incroyable de dire à quel point ils sont mauvais. Nous avons créé des occasions et en avons concédé peu.

«C’est arrivé à quelques reprises cette saison. L’envoi était un point clé. Nous avons dit à la mi-temps de faire attention, les cartons jaunes sont une action rapide et rapide. »