«Pep» Guardiola a fait don d’un million d’euros »Presse pour le football

Mardi 24 mars 2020

L’Espagne étant l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie de COVID-19, l’entraîneur Josep Guardiola ne voulait pas ignorer la situation, il a donc fait un don d’un million d’euros à la Fondation Ángel Soler Daniel de Catalogne. , d’acquérir des provisions contre l’urgence.

Jusqu’à présent, plusieurs personnalités liées au monde du football ont montré leur solidarité, en pleine crise sanitaire due au coronavirus. Cette fois, c’était au tour de Josep Guardiola, puisque l’entraîneur catalan de Manchester City a fait un don financier important.

Guardiola a donné un million d’euros à la Fondation Ángel Soler Daniel, une entité contrôlée par le Collège médical de Catalogne, afin de pouvoir acquérir des fournitures médicales qui aident les agents de santé à lutter contre l’urgence sanitaire dans la région.

Avec cet argent, la fondation prévoit d’acheter plus d’éléments de protection pour ses travailleurs, tels que des masques, des gants, des lunettes, des désinfectants, en plus de procéder à l’acquisition de plus de respirateurs mécaniques, si nécessaire dans la situation actuelle en raison du coronavirus.

Le don «Pep» Guardiola est lié à une campagne de solidarité qui était organisée par le Collège médical de Catalogne elle-même, mais qui n’avait jusqu’à présent obtenu que 33 000 euros. Grâce au montant donné par le formateur, les médecins catalans pourront acheter plus de fournitures.

Il convient de mentionner que la situation sanitaire au niveau national en Espagne est à son point le plus critique. Les chiffres les plus récents parlent de 514 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 2 936, tandis que le nombre total de personnes infectées dans ce pays s’élève désormais à 41 969.