Pep Guardiola dit qu’il pourrait être limogé

Pep Guardiola a affirmé qu’il pourrait être renvoyé par Manchester City si le club ne progressait pas en UEFA Champions League. City a fait match nul contre le Real Madrid au cours des 16 derniers de la compétition.

Un manager qui réussit autant que Guardiola à être limogé semble ridicule. Il est devenu le premier entraîneur depuis Sir Alex Ferguson à conserver la Premier League. Guardiola a également remporté plusieurs coupes nationales pendant son séjour en Angleterre et a de nouveau atteint la finale de la Coupe Carabao.

Cependant, on pense depuis longtemps que les propriétaires de Manchester City ont soif de Ligue des Champions. On pense également que cela a été une motivation clé pour l’embauche de l’ancien manager de Barcelone. Les anciens managers, tels que Manuel Pellegrini et Roberto Mancini, ont remporté à Manchester City les mêmes trophées que Guardiola. Il y a alors un argument selon lequel il n’a pas tout à fait répondu aux attentes de City, malgré son volume élevé de succès.

«Nous donnons un mauvais message à la nouvelle génération»

Guardiola a suggéré qu’il pourrait être limogé s’il ne remporte pas la Ligue des champions. Cependant, il a poursuivi en affirmant qu’une saison sans trophée ne signifie pas automatiquement qu’elle est mauvaise.

Manchester City a remporté les deux précédents titres de Premier League, mais Liverpool s’enfuit avec cette saison. Il semblerait à courte vue de renvoyer un manager pour ne pas avoir remporté le titre pendant trois saisons consécutives.

Liverpool est l’exemple parfait de saisons sans trophée qui ne correspondent pas nécessairement à de mauvaises. Il a fallu attendre la victoire de la saison dernière en Ligue des champions pour que Klopp remporte l’argenterie, bien qu’il y ait eu des signes évidents de progrès avant cela. Il est tout simplement insoutenable que les managers soient continuellement limogés pour ne pas avoir remporté les plus gros prix du football.

