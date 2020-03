OXFORD, ANGLETERRE – 18 DÉCEMBRE: Pep Guardiola manager de Manchester City avec Mikel Arteta entraîneur adjoint de Manchester City lors du match de quart de finale de la Coupe Carabao entre Oxford United et Manchester City au stade Kassam le 18 décembre 2019 à Oxford, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins / .)

Dans un délai plus court que prévu, mercredi marquera le retour de Mikel Arteta au stade Etihad. Le jeune Espagnol opposera son équipe de Gunners aux champions en titre et Pep Guardiola, l’homme même sous lequel Arteta a perfectionné son métier de manager. La différence de talent sera compensée par le désir accru d’Arsenal de sortir de la neuvième place. Manchester City, quant à lui, peut avoir du mal à aller avec un match retour contre le Real Madrid qui pèse sans aucun doute dans leur esprit.

Une chose est sûre, parler de la confrontation entre Arteta et Guardiola dominera la construction de ce luminaire lourd. Les clichés vont pleuvoir. L’élève défie le maître, le vieux sage tête contre son ancien protégé. Mais comment se jouera ce match d’échecs de 90 minutes?

Manchester City vs Arsenal: Pep Guardiola et Mikel Arteta prêts à verrouiller les cornes

Comme Arteta a développé sa philosophie tactique sous le nez de Guardiola, il y aura peut-être quelque chose sur le mur du patron des Gunners. Si Arteta déploie une configuration prévisible de passes rapides et fluides avec un front dynamique et attaquant, alors on s’attendrait à ce que Guardiola ait une réponse réfléchie dans sa manche. Il se peut donc qu’Arteta opte pour un élément de surprise. Il a été remarquablement constant dans la mise en place d’un 4-2-3-1, mais une configuration non testée peut s’avérer un pari calculé dans une tentative audacieuse de déjouer ses anciens employeurs. Bien sûr, à moins qu’il n’ait envie de rencontrer City de front et de défier Pep à son propre jeu.

Après un début prometteur mais relativement lent sous Arteta, Arsenal entre dans le match de mercredi sur une trajectoire ascendante. Les victoires consécutives en championnat contre Newcastle, Everton et West Ham ont propulsé Arsenal dans la moitié de terrain. L’atmosphère autour du club, tristement toxique à certains moments, semble à nouveau saine. Les fans débordent d’optimisme alors que leur style fluide et pénétrant commence enfin à gagner des points. Les Gunners peuvent vraiment s’imaginer contre un côté City enclin à des dérapages récents.

Perspectives de rétablissement de la ville

City, quant à lui, doit se remettre rapidement d’une douloureuse défaite aux mains de ses rivaux acharnés Manchester United. Malgré la défaite étroite, City a beaucoup jeté sur la défense unie, tandis que des performances dispersées inférieures à la normale vont ébranler la confiance individuelle avant quelques semaines déterminantes de la saison de City. Alors que la deuxième place est effectivement décrochée pour les Citizens et la Ligue des champions en tête des priorités, Guardiola aura un travail à faire pour extraire une performance affamée de son côté ce mercredi.

La faim en Premier League de la ville, aussi absente soit-elle, est atténuée par leur pléthore d’options d’attaque. La rotation pour Guardiola ne fera aucun mal. Phil Foden et Gabriel Jesus sont arrivés à la fin de leur apprentissage en tant que joueurs de rotation d’équipe et leur forme au cours des dernières semaines les a propulsés directement dans le mélange. À moins que Guardiola ait un tour imprévisible dans sa manche, City attaquera Arsenal dans son style habituel. Cependant, ne soyez pas surpris si même des gens comme Aguero ou Sterling cèdent la place aux jeunes susmentionnés.

Set Etihad pour Slugfest

Avec les deux équipes tremblantes à l’arrière et puissantes en avant, ce match pourrait bien être un slugfest. Sur la base de la forme de cette saison, il est prévu que Manchester City débarque le plus souvent le foin décisif. Mais encore une fois, à quelle fréquence le manager et l’assistant, aussi récemment qu’en décembre, s’affrontent-ils au cours de la même saison? N’ayez aucun doute à ce sujet, ce ne sera pas une bataille normale. Les sourires et les poignées de main seront abondants avant le coup d’envoi, mais les deux hommes seront tout à fait désespérés d’en obtenir un sur leur ancien bras droit.

