Pep Guardiola fait face à son test le plus crucial contre le Real Madrid

MADRID, ESPAGNE – 25 février: Pep Guardiola, entraîneur-chef de Manchester City tient une conférence de presse au stade Santiago Bernabeu avant le huitième de finale de l’UEFA Champions League contre le Real Madrid à Madrid, Spai le 25 février 2020. (Photo par Burak Akbulut / Anadolu Agency via .)

Pep Guardiola fait face à son test le plus important en tant que manager de Manchester City lorsque l’équipe se rendra au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir. Le patron catalan a gagné tout ce qu’il y a à gagner dans le football, mais à travers tout ce gain, cela fait près de dix ans qu’il a hissé le plus grand trophée d’Europe.

Le trophée de la Ligue des champions a trouvé tous les moyens possibles pour faire allusion à Pep Guardiola et ses équipes tout au long de l’année. Cette année, cependant, est un point d’inflexion. Entre l’éventuelle interdiction européenne de Manchester City et l’expiration du contrat de Guardiola, cela semble être le test le plus crucial de l’Espagnol.

Pep Guardiola fait face à son test le plus crucial

Points à retenir de Leicester City

Le match de Leicester City donne un aperçu important de la planification de Manchester City. Pep Guardiola ne s’attendait probablement pas à ce que Leicester sorte si profondément. L’équipe de Brendan Rodgers était désireuse de semer la possession et d’essayer de frapper City sur le comptoir. Au début du jeu, cela semblait être le bon choix.

Cependant, après que Jamie Vardy a frappé le poteau à la sixième minute, les choses se sont vraiment calmées. Manchester City a fait un excellent travail pour retirer la piqûre du jeu et empêcher Leicester de contrer.

Cette solidité défensive sera vitale pour le voyage de Manchester City à Madrid. Avoir Aymeric Laporte disponible pendant 90 minutes sera encore plus vital. Guardiola a confirmé après le match de Leicester que Laporte, qui avait été éliminé à la 57e minute, serait disponible pour le match complet à Madrid, et la défense de la ville n’en serait que meilleure.

Le Real Madrid actuel

Avoir Laporte à l’arrière facilitera la défense de cette équipe du Real Madrid. Ce n’est pas un Madrid parfait, ni l’assaut contre-attaquant de l’ère Cristiano Ronaldo. Il s’agit d’une équipe du Real Madrid qui transformera le jeu en un tour de main. Dans une mouture, Laporte brillera.

Cependant, avoir Laporte de retour ne signifie pas que Pep Guardiola se lancera dans ce match sans souci. Le Real Madrid a encore beaucoup d’options pour effrayer Manchester City. On s’attend toujours à ce qu’ils commencent sept ou huit joueurs avec quatre trophées de la Ligue des champions à leur nom. Peu importe leur âge, seul un idiot négligerait les joueurs de cette qualité et de ce prestige

La seule chose que les joueurs expérimentés avec ce pedigree n’ont pas, c’est le rythme. Personne ne s’attend à ce que Toni Kroos ou Karim Benzema passent devant eux. Ils manqueront également une certaine créativité sérieuse après qu’Eden Hazard s’est fracturé la cheville dimanche. Il y a eu beaucoup d’équipes qui pensaient les avoir sous contrôle seulement pour que Benzema se précipite dans le coin pour célébrer quelques minutes plus tard.

Au final, Zinedine Zidane a sacrifié le chaos du passé en quête de stabilité; en espérant que ses joueurs de classe mondiale puissent faire le reste. Faire confiance à ses joueurs est la façon dont Zidane se débrouillera toujours, c’est pourquoi il n’y a aucune raison de s’attendre à ce qu’il sorte dans un bloc autre que 4-4-2 et laisse ses joueurs faire le reste.

Que fera Pep Guardiola?

Comment Pep Guardiola et Manchester City dépasseront-ils le Real Madrid? Tout d’abord, avec patience. Guardiola a appris de ses pertes cette saison et a finalement aidé Rodrigo. Ilkay Gundogan a commencé avec Rodrigo dans tous les matchs sauf un depuis Noël.

La présence de Gundogan offre à Rodrigo un niveau de protection réconfortant. Il sait qu’il ne sera pas seul à défendre le compteur si Manchester City perd le ballon en amont. Cela n’a pas amélioré l’infraction, mais vous pouvez voir l’effet souhaité dans les draps propres de la Premier League de la ville.

Tout cela montre que Pep Guardiola tentait d’améliorer la solidité de son équipe dans l’hostile Santiago Bernabeu. La sagesse conventionnelle dit que toute équipe jouant à un match européen à Madrid devrait viser la limitation des dégâts par rapport à toute autre chose. Cependant, Pep Guardiola pourrait avoir quelque chose d’autre dans sa manche.

Plan de Pep Guardiola

Guardiola a mis son équipe en place pour forcer le Real Madrid à changer de jeu, mais pas radicalement. Ce n’est pas une équipe au-dessus de leurs têtes, c’est le Real Madrid. En donnant à cette équipe un peu plus de ballon que prévu, Manchester City pourrait forcer l’erreur dont elle a besoin.

En donnant à Madrid un peu plus de ballon, quelqu’un comme Dani Carvajal ou Federico Valverde ou Sergio Ramos fera inévitablement une erreur. Si le Real Madrid est compact ou défend profondément, ces erreurs ne sont probablement pas fatales, mais dans des matchs comme celui-ci, une erreur lorsque votre équipe est poussée sur le terrain en attaquant sera un couteau dans votre cœur.

Photo principale

Intégrer à partir de .