Pep Guardiola ne se soucie même plus du Liverpool de Klopp

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 9:27

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, admet qu’il ne sert plus à rien de se concentrer sur Liverpool.

Guardiola’s Ville n’ont pas pu suivre le rythme des Reds en Premier League cette saison.

Les champions traînent les meneurs de 14 points, après avoir joué un match de plus, avant le choc de samedi avec Crystal Palace au stade Etihad.

Le patron de la ville, Guardiola, qui aura 49 ans samedi, a perdu tout espoir de rattraper le Merseysiders et veut maintenant se concentrer sur d’autres objectifs, comme terminer dans les quatre premiers et progresser en Ligue des champions.

Le Catalan a déclaré: «Ils ont remporté 20 des 21 matchs et ils mèneraient toutes les ligues du monde.

«Être si loin signifie qu’il n’est pas intéressant de regarder ce que fait Liverpool.

«Ce serait bien de se concentrer sur Wilfried Zaha et Crystal Palace, puis mardi nous aurons Sheffield United.

“Il vaut mieux se concentrer sur ce que nous pouvons faire pour le reste de la saison en Premier League et dans d’autres compétitions.”

City avait glissé au troisième rang du classement derrière Leicester, mais a regagné la deuxième place en battant Aston Villa 6-1 le week-end dernier. Guardiola veut créer une dynamique pour s’assurer que la défense du titre ne se termine pas par un gémissement.

Il a déclaré: «L’objectif était d’attraper Leicester et nous l’avons fait. Maintenant, c’est pour maintenir cette position autant que possible et gagner nos matchs.

«Il y a toujours une motivation pour bien jouer et s’améliorer. L’équipe a montré cette saison que nous allons toujours le faire.

«Nous avons été champions consécutifs et nous sommes toujours là-haut. Oui nous sommes loin mais l’adversaire est exceptionnel.

«Les gens ont dit que nous ne pouvions pas gagner le championnat, donc nous n’allions pas nous battre, mais nous ne l’avons pas fait. Nous sommes toujours là et c’est un compliment incroyable aux joueurs. Je suis si fière d’eux.”

Le défenseur de la ville Aymeric Laporte, qui est absent depuis août avec une blessure au genou, s’approche d’un retour après son retour à l’entraînement ce mois-ci.

Le club ne sait pas encore quand il sera suffisamment en forme pour jouer. Le match contre Palace et le voyage de mardi à Sheffield United arrivent trop tôt, mais il pourrait être proche du choc de la FA Cup avec Fulham la semaine prochaine ou du match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester United le 29 janvier.

Guardiola a déclaré: «Je m’attends à ce que le médecin me dise quand il sera prêt. Il s’entraîne mais je ne sais toujours pas quand il peut jouer. Quand le médecin me dira, je vais voir à quels jeux il peut jouer. »

Pendant ce temps, Guardiola n’a pas tardé à fermer les questions sur l’avenir de John Stones lors de sa dernière conférence de presse.

Les pierres ont été liées à un éloignement de l'Etihad ces derniers jours, Arsenal souhaitant signer le défenseur central pour apaiser leurs inquiétudes défensives.