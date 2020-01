Pep Guardiola pense que Liverpool est prêt pour le triomphe du titre de Premier League – HITC

Liverpool de Jurgen Klopp est bien en avance sur Manchester City de Pep Guardiola.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a suggéré au Guardian que son équipe ne pouvait pas rattraper Liverpool en tête du classement de la Premier League.

Guardiola a déclaré que le but de City était désormais de terminer deuxième et de rester au-dessus de Leicester City au classement.

Liverpool est actuellement en tête du classement avec 61 points en 21 matches, City est actuellement deuxième avec 47 points et Leicester troisième avec 45 points.

Guardiola a déclaré à The Guardian: «Nous sommes loin – nous perdons des points, nous concédons et n’avons pas gagné de matchs. Ce jeu concerne les résultats et je suis content que nous marquions, continuons à attaquer assez bien mais la réalité est la réalité, donc pas de frustration.

«Ils ont remporté 21 des 22 matchs et ils dirigeraient toutes les ligues du monde. L’objectif était d’attraper Leicester [in second] et maintenant c’est pour maintenir cela. L’équipe montre cette saison que nous allons encore [try and] fais le.”

Le succès de Liverpool est inévitable

Il y a encore du chemin à parcourir cette saison, mais il ne semble pas que Liverpool se glissera dans la course au titre de Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp n’a pas perdu un seul match en championnat cette saison et n’a perdu que deux points.

Même si Liverpool passe par un mauvais sort, il est très, très peu probable qu’il baisse suffisamment de points pour ouvrir la porte à City ou Leicester.

Les Reds ont remporté la Ligue des champions la saison dernière, et la tenue du Merseyside sera déterminée à décrocher le titre encore une fois cette campagne.

Dans d’autres nouvelles, qui est la petite amie de Christian Eriksen? Rencontrez Sabrina Kvist Jensen sur Instagram!