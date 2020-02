Pep Guardiola place Manchester City parfaitement face au Real Madrid

Crédit photo: .

Pep Guardiola a préparé Manchester City pour jouer un style de football que le Real Madrid connaîtra bien. En un instant, Madrid lui a montré pourquoi ils le connaissaient bien. Manchester City était au sommet du match juste avant l’heure où ils ont été mordus par leurs propres erreurs, mais dans un véritable spectacle de caractère et de désir, Manchester City s’est rallié de façon glorieuse.

Pep Guardiola prépare parfaitement Manchester City

Objectif du Real Madrid

S’il y avait un but qui représentait un microcosme de cette saison, ce serait celui-ci. Manchester City jouait son meilleur football de la nuit. Ils menaçaient le Real Madrid, forçant les arrêts de Thibaut Courtois et forçant les cadeaux de leur champ extérieur. Ensuite, ils ont tout jeté.

Tout a commencé avec Nicolas Otamendi, qui a eu des ennuis avec le ballon. Puis, il a propulsé une passe à Rodrigo dans le trafic. Rodrigo l’a bien contrôlé puis a essayé de le rejouer à Otamendi plutôt que dans un coéquipier ouvert; et boom. Le ballon s’est retourné, le Real Madrid a couru dans l’autre sens.

Kyle Walker a eu la chance de faire une intervention vitale et a pris position sur Vinicius lorsque le jeune Brésilien a étouffé le ballon avant que Walker ne puisse le dégager. Vinicius a dribblé et a joué à Isco et juste comme ça, Man City était derrière 1-0.

Le chiffre d’affaires

Après le but, il semblait que Manchester City pourrait être dépassé. Ils ont été dégonflés, ils ont donné le ballon, et si Madrid avait été plus clinique, ils auraient pu ranger la cravate. Puis, cependant, il est revenu tout aussi vite.

Cela a commencé après l’arrivée de Raheem Sterling pour Bernardo Silva. Le milieu de terrain portugais n’était pas terrible, mais ce n’était certainement pas l’une de ses meilleures performances. Pourtant, Sterling a donné à Manchester City l’option d’isolement dont ils avaient besoin pour revenir au Real et son isolement a donné à Kevin De Bruyne l’espace dont il avait besoin.

De Bruyne a réussi à battre Dani Carvajal pour obtenir la croix dans la mesure où Gabriel Jesus s’est dirigé vers le fond du filet. Six minutes plus tard, il a pu marquer le penalty crucial qui a valu à City la victoire. De plus, c’est la passe de De Bruyne qui a joué en Jésus qui a forcé le carton rouge donné à Sergio Ramos. Le capitaine madrilène va maintenant rater le déplacement à Manchester.

Comment Pep Guardiola a mis Manchester City en place

Pep Guardiola a utilisé l’une des stratégies tactiques les plus surprenantes de sa carrière. Il n’a pas cherché à dominer la possession comme il l’a fait tant de fois auparavant. Au lieu de cela, il a changé son équipe pour jouer le style le plus précieux d’Europe; contre-attaques de la foudre.

Le Real Madrid a toujours été le meilleur exemple de jeu de contre-attaque en Europe, et Guardiola l’a utilisé contre eux. Manchester City a passé la première mi-temps avec brio, permettant à Madrid d’avoir plus de ballon que prévu. C’était une tentative évidente d’ouvrir Los Blancos plus qu’ils ne l’auraient souhaité.

Ensuite, City a bombardé Madrid comme elle seule pouvait le faire. Ils sont sortis en seconde période pour essayer d’utiliser ce faux sentiment de sécurité pour forcer une pause, et il y avait quelques demi-chances, y compris une très belle sauvegarde de Thibaut Courtois avant que Madrid ne trouve l’ouvreur.

Ce dont Guardiola sera sans aucun doute le plus fier de ce match, c’est la façon dont son équipe a réagi à cet premier match. Revenir en arrière pour gagner au Bernabeu est le type d’accomplissement qui change la fortune et modifie les carrières. Ces joueurs de Manchester City avaient besoin d’une victoire comme ça.

La deuxième étape

C’est évidemment énorme pour Manchester City de rentrer chez lui avec une victoire et deux buts à l’extérieur. Il est probablement encore plus important que Sergio Ramos ne se rende pas à Manchester avec son équipe, et il est peu probable que Gabriel Jesus passe autant de temps à défendre Dani Carvajal au match retour que ce soir.

Il est tout aussi probable, cependant, que Pep Guardiola propose également un autre plan inattendu pour ce match. La seule préoccupation maintenant est de savoir si Guardiola pourra compter sur des joueurs comme Aymeric Laporte ou Leroy Sane au match retour. Avoir ces deux buts à l’extérieur, cependant, pourrait être plus important qu’autre chose.

