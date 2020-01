Pep Guardiola (suspicieusement) optimiste quant au retour de Leroy Sané de sa blessure

Cela ne fait que cinq mois que Leroy Sané s’est blessé à l’ACL dans un match sans signification du FA Community Shield entre Liverpool et Manchester City, mais Pep Guardiola affirme que l’Allemand n’est qu’à quelques semaines de revenir. Les fans du Bayern Munich, cependant, traiteront probablement l’évaluation avec un certain soupçon.

S’adressant à la presse, l’Espagnol a fait le point sur la blessure de son joueur (Manchester Evening News):

Je pense qu’il est proche. J’ai parlé avec lui il y a deux jours et il m’a dit qu’il s’entraînait seul avec le ballon, qu’il se débrouillait incroyablement bien.

Son genou a l’air vraiment bien donc je ne pense pas que ça va prendre trop de temps pour revenir s’entraîner avec nous. Je pense que dans les prochaines semaines, il pourra revenir.

Ce serait une excellente nouvelle si ce n’était pas Pep qui le disait. Guardiola est un manager qui est notoirement coupable d’avoir précipité des joueurs inaptes en retour d’une blessure. Il l’a fait au Bayern, tombant célèbre avec le personnel médical du club dans le processus, et il n’y a aucune raison de penser que ses habitudes ont changé depuis son déménagement en Angleterre. Un calendrier de récupération de six mois n’est pas hors de question pour une ACL, mais la plupart des clubs le prendraient beaucoup plus lentement avec un joueur prisé comme Sane.

Le déménagement imminent de l’ailier vers le Bayern pourrait-il être la cause du calendrier accéléré? Sané devait être transféré au Rekordmeister allemand l’été dernier, mais son transfert a été ruiné par le revers prématuré. Des rumeurs prétendent qu’il est prêt à achever le déménagement dans le mercato d’été à venir, mais rien n’est figé pour le moment.

City pourrait-il chercher à le précipiter afin de tirer davantage sur le Bayern en juillet? Ou leur situation en Angleterre (14 points derrière les leaders de la ligue Liverpool) est-elle si désastreuse qu’ils sont suffisamment désespérés pour risquer le genou de Sané? Après tout, il aurait rejeté toutes les tentatives de prolongation de son contrat.

C’est étrange, et après la débâcle de l’été dernier, il n’y a aucune raison de prendre Guardiola ou City au mot. Dans un monde parfait, le Bayern Munich achèterait simplement le joueur cet hiver et le garderait enveloppé dans du papier bulle aussi longtemps qu’il en aurait besoin. Malheureusement, contrairement à Lucas Hernandez, il n’y a pas de clause de libération que les Bavarois peuvent déclencher, donc une telle décision n’est pas possible. Nous devons espérer que Sané résiste à l’envie de revenir rapidement si sa santé l’exige.