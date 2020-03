Pepe Reina dit qu’il a souffert d’un coronavirus et a laissé une réflexion | Premier League

José Reina est l’un des gardiens espagnols qui a été champion du monde en 2010. Avec Iker Casillas et Víctor Valdés, le gardien de but s’est donné ce luxe et a excellé pendant des années en Premier League d’Angleterre. Le gardien de but actuel d’Aston Villa a avoué qu’il avait un coronavirus, mais il n’a pas été diagnostiqué de covid-19.

«Ça a été une semaine différente, de prendre des précautions pour ne pas infecter les gens qui vivent avec moi. Ici, les tests ne sont pas effectués sauf si vous êtes très mauvais. Parler aux médecins, les symptômes que j’en ai eu, sans confirmation officielle, mais tout l’indiquait. J’ai eu de la fièvre, une toux, je ne pouvais pas bien respirer, je sentais qu’un camion ou un train m’avait renversé. C’était deux ou trois jours vraiment difficiles… Je sais que c’était Covid-19 », a déclaré Pepe Reina, la chaîne‘ Cope ’.

Pour Reina, être en quarantaine n’a pas été difficile, car elle sait qu’en tant que footballeuse, elle a des privilèges que les autres n’ont pas. Il a donc réfléchi sur les vrais héros en ces temps de coronavirus.

«Je ne peux pas parler de souffrance lorsque je suis confiné. Je suis privilégié. Je vis très bien, dans une grande maison avec jardin. Je sais que pour certaines personnes cette situation est difficile, foutue, mais il faut être obéissant et approuver ce mois ou mois et demi. Je pense aux gens qui vivent dans un appartement de 70 mètres carrés avec deux ou trois enfants. Ces gens ont des boules. Ils sont durs, ils sont tous des héros », a déclaré le gardien de but.

Reina ne s’inquiète pas de la suspension de la Premier League ou de toute autre ligue dans le monde. La santé premium et le football sont en retrait. «Le football est secondaire maintenant. Le bien-être de l’humanité est en jeu; pas seulement en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni: nous parlons du monde entier. C’est ce que ce foutu virus a fait. Je ne sais pas si nous jouerons à nouveau au football. Personne ne le sait. Nous devons être prudents lorsque nous parlons de dates. La décision de reporter l’euro et les Jeux olympiques a été sage et nous avons maintenant plus de temps, si nécessaire, pour terminer la saison », a-t-il déclaré.

Et il a fini en disant qu’il comprenait «qu’il y a beaucoup d’intérêts à risque, beaucoup d’argent en jeu, mais, avec le football, il y a beaucoup d’autres aspects de l’économie qui en souffriront. Le football n’est pas la chose la plus importante ».