Pepe Reina: le gardien d’Aston Villa parle du temps passé avec le coronavirus

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 22 février: Pepe Reina d'Aston Villa gestes lors du match de Premier League entre Southampton FC et Aston Villa au St Mary's Stadium le 22 février 2020 à Southampton, Royaume-Uni.

De nombreux noms prestigieux du football ont annoncé avoir contracté le Coronavirus depuis le début de sa propagation rapide. L’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta et le jeune de Chelsea Callum Hudson-Odoi ont été les premiers notables de la Premier League, ce que d’autres clubs ont depuis confirmé des cas sans révéler le nom des personnes concernées.

Aston Villa a gardé leurs nouvelles encore plus calmes, mais le gardien de but en prêt Pepe Reina a depuis parlé de son temps avec le virus dans une interview avec Corriere dello Sport, traduit dans un article de Dominic Hart du National.

Pepe Reina parle du coronavirus

«C’était les pires moments de ma vie»

Dans une interview au journal italien, l’ancien gardien de Liverpool a déclaré: «La seule vraie peur que j’avais était quand j’ai compris qu’il n’y avait pas d’oxygène: des minutes de peur sans fin, comme si soudain ma gorge s’était fermée.

«Le moment le plus difficile a été celui où je ne pouvais plus respirer, les 25 minutes où j’ai manqué d’oxygène. Ce furent les pires moments de ma vie. »

Pepe Reina a pris toutes les précautions nécessaires

“J’étais très fatigué après avoir éprouvé les premiers symptômes du virus”, a poursuivi la locataire de l’AC Milan.

«Une fièvre, une toux sèche et un mal de tête qui ne m’a jamais quitté – c’était juste cette sensation constante de fatigue.

«C’était à mon tour de passer par le bug. Ça a été une semaine différente, de prendre des précautions pour ne pas infecter les gens qui vivent avec moi.

«Je ne manque pas l’entreprise car c’est moi, ma femme Yolanda, cinq enfants et deux beaux-parents. La maison est grande et la solitude n’a pas accès à ma maison.

“Je ne gagne la bataille contre le coronavirus que maintenant.”

“Le football ne peut pas être une priorité en ce moment”

La Premier League a annoncé qu’elle se tiendrait au moins le 30 avril jusqu’à la reprise du football. Il est cependant probable que cette date sera constamment repoussée.

De nombreuses façons de terminer la saison sont vantées, mais Reina estime que le football doit prendre un siège arrière dans cette situation, insistant sur le fait que la santé des gens est beaucoup plus préoccupante.

Il a déclaré: «Le football prend un siège arrière. Je m’en fiche vraiment. Le bien-être de chacun passe avant tout. Je serai partisan de jouer quand tout est dans les meilleures conditions, que tout le monde est en sécurité.

«Le football ne peut pas être une priorité en ce moment. Il n’est pas important de terminer cette ligue. Je connais et suis conscient de tous les intérêts qui existent autour du football, en particulier économiques. Mais il existe également de nombreux autres domaines, et en ce moment, la première chose est la santé des gens.

«Le 30 avril comme option de retour du premier ministre me semble que ce ne sera pas une date réelle et je pense que nous allons aller beaucoup plus loin.»

