“Perception erronée de C, beaucoup entretiennent des familles”

Damiano Tommasi, président deAssociation italienne des footballeurs, est intervenue sur Radio 1 faisant le point sur les hypothèses tant de reprise des tournois que de gestion du thème des salaires, en se concentrant notamment sur C, qui a rencontré aujourd’hui la demande de licenciements par dérogation (Cliquez pour les détails).

Vous trouverez ci-dessous un extrait de ses déclarations, publié parAIC:

“Plus de la moitié des joueurs de Lega Pro, sans oublier la Serie D, paient le loyer ou les hypothèques avec leur salaire et soutiennent la famille. Ce ne sont pas les chiffres que l’on imagine. Ensuite, il y a une grande partie des professionnels et le thème est la capitalisation de la gestion des entreprises de Serie A. Les joueurs sont déjà sur la longueur d’onde pour comprendre comment le système peut être soutenu et comment rencontrer les clubs, cela dépendra beaucoup s’il sera de retour sur le terrain ou non. L’hypothèse de licenciement? Il concerne les joueurs aux revenus les plus bas, avec le contrat minimum “.

«L’envie et l’espoir sont de pouvoir reprendre l’entraînement et le jeu, des changements réglementaires sont recherchés afin d’aller au-delà du 30 juin avec le championnat. Au moins pour la Serie A, il faudra 45 jours et semaines de préparation pour pouvoir tout finir. Si vous avez cette perspective, nous sommes heureux de recommencer. “