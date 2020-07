Perdre Folarin Balogun serait un coup dur pour Arsenal

BARNET, ANGLETERRE – 24 juillet: Folarin Balogun d’Arsenal regarde pendant le match amical de pré-saison entre Barnet et Arsenal à The Hive le 24 juillet 2019 à Barnet, en Angleterre. (Photo de Jack Thomas / .)

Arsenal devrait perdre le jeune attaquant prometteur Folarin Balogun après que les négociations contractuelles semblaient avoir abouti à une impasse.

Ce serait un coup dur pour le club, après avoir vu le joueur progresser dans l’académie. Balogun n’a pas encore fait partie de l’équipe première du manager Mikel Arteta et devrait regarder ailleurs pour le football senior régulier.

Comme indiqué précédemment par The Athletic, le jeune devrait partir à la fin de son contrat.

Impossible d’accepter les conditions

La paire excitante Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont récemment confié leur avenir à Arsenal. C’est clairement une excellente nouvelle pour les supporters du club. Pourtant, il y a encore une certaine inquiétude au sujet du jeune talent qui est autorisé à quitter. Folarin Balogun est une perspective passionnante, un attaquant qui a marqué 50 buts en 70 apparitions au niveau U18 et U23. Pourtant, lui et le club n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la prolongation d’un contrat qui s’achèvera en juin 2021.

Arsenal reconnaît le potentiel de Balogun, mais semble prêt à vendre l’attaquant de 19 ans cette année avant qu’il ne devienne un agent libre. Arsenal a refusé une offre de 5 millions de livres sterling pour Balogun en janvier de Brentford. Ils avaient encore des espoirs et des plans pour le jeune à ce stade. Cependant, il semble qu’ils ne puissent garantir le montant de l’inclusion dans la première équipe recherché par Balogun. Il a beaucoup de compétition devant lui dans l’ordre hiérarchique à l’heure actuelle, il peut donc penser qu’il améliorera sa carrière en jouant régulièrement au football en équipe première ailleurs.

Contrats liés aux performances

Il peut aussi y avoir un autre élément au départ. Arsenal aimerait que les jeunes joueurs signent des contrats liés à la performance. Ils estiment que cela constitue un contrat potentiellement lucratif et motivant. Cependant, si votre chemin vers la première équipe semble bloqué dans un avenir prévisible, vous pouvez penser que votre meilleure option est ailleurs. La situation semble être une copie conforme de la façon dont un autre jeune talent Xavier Amaechi a quitté Arsenal en 2019. Le jeune ailier a signé un accord de quatre ans avec Hambourg.

Amaechi aurait été agacé lorsque le manager Unai Emery l’a exclu de la finale de la Ligue Europa contre Chelsea. Arsenal a laissé Amaechi partir pour un montant de 2,25 millions de livres sterling, avec une chance de plus d’argent pour le club grâce à une clause de bonus liée aux performances. C’est le même type d’entente qu’ils pourraient rechercher s’ils laissaient partir le jeune de 19 ans. Cependant, Amaechi est un cas de l’herbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté. Le jeune ailier n’a pour l’instant joué que deux fois pour Hambourg sur le banc.

Rien ne remplace le football en équipe première

Les goûts de Jadon Sancho ont ouvert les yeux des jeunes joueurs sur le potentiel de s’éloigner d’un grand club pour démarrer une carrière. Il est facile de dire rester et se battre pour votre place, mais rien ne remplace le football en équipe première. Une autre option aurait peut-être été de contracter un prêt, comme l’a fait un autre jeune espoir en grève chez Arsenal. Tyreece John-Jules a été prêté à Lincoln City of League One cette année, mais a malheureusement vu sa saison se terminer prématurément en raison d’une blessure.

Aucun club ne veut perdre de jeunes talents dans lesquels il a beaucoup investi et vu monter son académie. De plus en plus de managers impliquent enfin de jeunes talents nationaux. Pourtant, les chances de progresser dans l’équipe première des meilleurs clubs anglais doivent encore sembler limitées. Les fans d’Arsenal seront parfaitement conscients de la façon dont l’ancien artilleur Serge Gnabry a prospéré au Bayern Munich. Cependant, certains clubs et leur style de jeu conviennent mieux à certains joueurs. Dans les négociations contractuelles, il y aura de belles marges entre la volonté de garder les jeunes talents et la capacité de garantir le football dont ils ont envie.

