Père d’Erling Haaland: “La ligue espagnole est bonne – on ne sait jamais ce qui pourrait arriver”

Alf-Inge Haaland, un ancien joueur de football professionnel lui-même, ayant joué pour des équipes comme Nottingham Forest, Leeds et Manchester City, encadre désormais son fils, Erling Haaland. La superstar adolescente norvégienne a fait irruption sur la scène cette saison. La première annonce au monde a été son but de 5 buts en un seul match de Coupe du Monde U20. Il a ensuite évolué vers la saison des clubs, où il était en feu pour le RB Salzburg marquant contre des équipes de haut niveau comme Liverpool et Napoli en UEFA Champions League. Depuis qu’il a remporté son transfert d’hiver au Borussia Dortmund, le joueur de 19 ans a déjà trouvé le fond du filet 12 fois en 9 matchs, dont un but contre le PSG en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Inutile de dire que le jeune attaquant a toute l’Europe alléchante sur sa signature potentielle.

Alf-Inge a pris un certain temps pour parler à la publication espagnole AS, afin de discuter de la spéculation croissante sur le transfert entourant son fils. «Je suis très heureux pour lui et pour Dortmund. Cependant, la chose la plus importante est de continuer à croître et à se développer, comme il l’a fait jusqu’à présent. Évidemment, je suis fier », a-t-il affirmé.

Avec 40 buts et huit passes déjà cette saison, le Real Madrid cherche désespérément un «tueur» comme Haaland. MARCA et AS ont lié le joueur à un déménagement au Real Madrid. Erling Haaland a même commenté l’intérêt. Des rapports allemands indiquent que Haaland dispose d’une clause de libération de 75 millions d’euros, ce qui lui permettrait de quitter Dortmund en 2021. «Nous sommes liés à une centaine de clubs, mais il est vrai que la ligue espagnole est vraiment bonne pour mon fils , avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il ira en Espagne. Tout ce qui doit arriver arrivera », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid a déjà un joueur norvégien dans ses livres, Martin Odegaard, qui aurait une grande amitié avec son compatriote. «Mon fils aime jouer avec Martin, c’est un grand footballeur. Ils se comprennent très bien sur le terrain », a-t-il déclaré à AS.

Il serait probablement tentant pour Haaland de déménager à Madrid à l’été 2021 et de faire le lien avec Martin Odegaard. Il y a encore beaucoup de pièces en mouvement avant qu’un mouvement comme celui-ci ne se matérialise. Haaland peut-il continuer sa belle forme la saison prochaine? Comment Benzema et Jovic vont-ils performer et progresser au cours de la prochaine saison? Ces deux questions clés pourraient fournir la réponse à savoir si une décision se concrétisera ou non.