Perez suffit pour battre Gand à Rome, mais la qualification reste très ouverte | Ligue Europa

Après trois défaites consécutives, la Roma relève la tête en Ligue Europa: à l’Olimpico, un but de Carles Perez suffit à battre Gand, mais la qualification reste très ouverte. Les hôtes ont immédiatement essayé de se présenter avec quelques coups de tête de Dzeko et Smalling, ce qui n’a pas inquiété les Belges. A 12 ‘, les Giallorossi ont l’avantage: Dzeko lance verticalement Perez, bon pour se déplacer hors-jeu et battre Kaminski face à face, trouvant le premier but avec le maillot de la Roma. Les invités tentent une réaction avec Bezus, qui à 26 ‘coups de pied du bord de la zone avec la main gauche, mais le ballon se termine. Les invités insistent, ils ne sont pas nés et dix minutes plus tard, ils ont une grande chance: dans une contre-attaque de trois contre trois, Odjidja donne un coup de pied mais n’inquiète pas Pau Lopez, gaspillant une bonne occasion.

En seconde période, les hôtes ont immédiatement démarré fort: au 51e centre de Kolarov pour Smalling, dont la tête a été sauvée par Kaminski avec une belle intervention. A 56 ‘une autre belle occasion pour les hôtes: coup franc de Kolarov, la tête de Cristante frappe le poteau, mais l’arbitre arrête tout pour un hors-jeu correct. Les invités, cependant, n’abandonnent pas: deux minutes plus tard, Odjidja est celle qui fait peur, avec une gauche empoisonnée qui est rejetée par Pau Lopez. Le milieu de terrain belge se déchaîne: nouveau missile avec le gaucher, le défenseur jaune et rouge la soulève pour un corner. Pour la Roma, c’est l’habituel Carles Perez de chercher le jeu: dribble et conclusion de l’ex barcelonais en 72 ‘, mais le ballon est dévié. En fin de compte, les clients essaient tout pour tout, mais le mur de Rome peut tenir. En effet, ce sont les Giallorossi qui touchent le filet, Kolarov frappant de près, mais Kaminski est bon pour dire non. Fonseca sort du premier tour avec le moindre avantage, même si garder la feuille blanche n’est pas un petit détail: jeudi prochain en Belgique vous aurez besoin d’un maximum d’attention.

