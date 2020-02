Crédit photo: .

Oxford United n’a remporté que sa deuxième victoire en 2020 avec un 5-0 contre l’AFC Wimbledon.

Les buts de Matty Taylor et Nathan Holland en première mi-temps ont donné le contrôle aux U, avant que le duo ne termine son appareil respecté après que James Henry en ait ajouté un troisième. Le U passe au 20e rang, maintenant à cinq points des séries éliminatoires.

Performance cinq étoiles d’Oxford United

Nouvelles de l’équipe alors que U’s cherche sa deuxième victoire en 2020

Karl Robinson a effectué deux changements du côté qui avait perdu contre Sunderland la dernière fois avec Holland et Marcus Browne, remplaçant Dan Agyei, qui est retombé sur le banc, et John Mousinho qui a pris un coup contre les Black Cats.

Simon Eastwood était assis derrière un arrière quatre de Josh Ruffels, Elliott Moore Rob Dickie et Anthony Forde.

Cameron Brannagan, Mark Sykes et Browne étaient les trois principaux, Holland et Henry étant loin, tandis que Taylor menait la ligne.

Affichage dominant d’Oxford

Oxford était déterminé à sécuriser les trois points dès le départ. Dans la première minute, Taylor et Holland ont combiné mais Sykes n’a pas pu garder la tête baissée.

L’Irlandais du Nord a ensuite fait renvoyer un appel de pénalité, mais Robinson aurait été satisfait du départ.

Browne et Brannagan dirigeaient le milieu de terrain et ce n’était qu’une question de temps avant que les hôtes ne prennent la tête. Cependant, Joe Day était sur place pour refuser deux fois Taylor en cinq minutes, mais les signes étaient là.

Taylor a eu une troisième occasion après une demi-heure après avoir pris le ballon rond Day, mais l’attaquant a pris trop de temps et la chance était partie.

Cependant, deux minutes plus tard, et les hôtes ont obtenu leur juste mérite. Le centre dévié d’Anthony Forde a été licencié par Sykes pour Henry et de son centre, Taylor pourrait rentrer à la maison de près.

Puis deux minutes plus tard, les U doublaient à juste titre leur avance. Sykes était de nouveau impliqué et il l’a donné à Holland qui a réussi à frapper son premier but en Ligue de football.

Dix minutes seulement après le redémarrage, Oxford en a ajouté un troisième. Browne a manqué de sa propre moitié avant de trouver Henry expert, qui a astucieusement arrosé le ballon sur Day pour son 12e but de la saison.

Quelques instants plus tard, il était quatre heures lorsque la tête de Moore a trouvé Holland pour rentrer à la maison son deuxième de la soirée, et il aurait pu être cinq lorsque Browne a fracassé la barre avec une superbe frappe de 20 yards.

Les U’s ont vu leur rythme ralentir avec un rendez-vous important à Ipswich le week-end mais Day devait encore envier Brannagan et Agyei.

Mais le gardien des Dons n’a pas pu arrêter Taylor dans les arrêts de jeu lorsque le joueur de Bristol City a rencontré le centre de Henry pour assurer trois points vitaux.

