«Performance de la saison» – Les fans de Nottingham Forest réagissent après la victoire de Leeds United

NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 08 FÉVRIER: Tyler Walker de Nottingham Forest célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe avec son coéquipier Joe Worrall lors du match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Leeds United à City Ground le 08 février 2020 à Nottingham, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

Les fans de Nottingham Forest se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir immédiatement à leur victoire sur Leeds United.

Les fans de Leeds United réagissent à la défaite de Nottingham Forest

«Performance de la saison»

L’équipe de Sabri Lamouchi a battu les Blancs au City Ground devant les caméras de Sky Sports plus tôt dans la journée (samedi 8 février).

Sammy Ameobi a donné l’avantage aux hôtes en première mi-temps avant que Tyler Walker ne marque en deuxième mi-temps.

Forest n’a subi qu’une seule défaite lors de ses dix dernières sorties en Ligue, ce qui en fait la deuxième équipe la plus en forme du Championnat.

L’équipe de Leeds de Marcelo Bielsa paraissait dangereuse dans les premiers instants alors qu’Ezgjan Alioski se rapprochait le plus d’un coup dévié qui traversait le filet de Brice Samba.

Les visiteurs auraient dû égaliser avec 15 minutes à jouer lorsque Liam Cooper fut retrouvé sans marque dans la surface de réparation.

Il a forcé un arrêt de Samba avant que le «gardien ne se lève du sol pour arracher la tête du défenseur hors de la ligne.

Mais le résultat final a été bouclé lorsque Joe Lolley a volé le ballon dans la moitié de Leeds et l’a mis au carré à Walker pour passer devant Kiko Casilla.

Il met en place une semaine cruciale pour Forest.

Les Reds accueillent Charlton Athletic mardi soir avant de se rendre à West Brom samedi.

Voici ce que les fans de Nottingham Forest avaient à dire sur Twitter après un temps plein.

Un soutien fantastique au World Famous City Ground alors que nous produisions la performance de la saison! #nffc pic.twitter.com/y5uhaYXMTY

– Geoff Cameraman (@ n55ffc) 8 février 2020

Le meilleur match que j’ai vu au City Ground depuis longtemps. Cette contre-attaque était absolument fantastique! #NFFC

– 𝘼𝙡𝙚𝙭 (@flet_ch) 8 février 2020

Puis-je commencer à croire?! 🤷🏻‍♀️ #nffc

– Debs🇪🇺❤️ (@deblee_smith) 8 février 2020

Ramenez-nous à la maison Sabri. Ramenez-nous à la maison 🔴⚪️ #nffc

– Dave Ball (@d_p_ball) 8 février 2020

Quand le coup de sifflet retentit … .s’assit juste dans la pièce principale …. Seul … .et commençai à rire … .. de plus en plus … .la réaction la plus étrange à un coup de sifflet final …. #nffc

– Freebs The Tree (@FreebsTheTree) 8 février 2020

À cette époque dans le passé, la chronologie #nffc aurait été remplie de «renvoyer le manager»… et de «craintes de relégation»…!

Cette année, son «Amour pour M. Lamouchi» et sa «Promotion directe» !!!!

Nous l’avons attendu longtemps !!!!

Et nous montons !!!!!

Vous Reds ♥ ️

– Forest ♥ ️ 4 Ever (@ Dady_000) 8 février 2020

Quel jeu, quelle foule. #NFFC pic.twitter.com/5phg8XfrS3

– Jonathan Krause (@JonathanKrause) 8 février 2020

Je t’aime doux prince x #NFFC pic.twitter.com/CfKi8E2neF

– Logan 🤟 (@LeesLogan) 8 février 2020

Photo principale

