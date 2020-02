Pergolini a inculpé Diego Maradona après ses critiques: “Il s’est très mal comporté avec nous”

En décembre de l’année dernière, les élections présidentielles ont eu lieu à Boca, consacrées à la formule de Ameal, Pergolini et Riquelme. Cependant, la campagne précédente a eu un fort croisement d’accusations impliquant Diego Maradona, aligné avec le fonctionnaire d’alors Daniel Angelici et son candidat Gribaudo.

Il y a quelques jours, le président élu avait laissé des déclarations laissant entendre qu’il ne reconnaîtrait pas le DT lors de sa visite à la Bombonera à la dernière date de la Super League avec la gymnastique: “Maradona viendra pour essayer de battre Boca, pas une fête.”

Gribaudo lui-même en avait fait référence à partir de ses réseaux sociaux et avait averti que “lorsque Maradona viendra à la Bombonera, toute la cour et le club devraient le traiter avec la même affection que Diego a Boca. Celui qui n’aime pas Diego ne veut pas sa maman. ” Plus tard, le club a confirmé que l’entraîneur recevrait une plaquette lorsqu’il reviendrait sur le terrain de Boca.

Aujourd’hui, Pergolini Il s’est souvenu des paroles de Ten et lui a fait voir qu’il n’oublie pas ce qu’il a dit: “Il serait injuste d’aller le prendre dans ses bras avec Ameal et Roman et dire ‘la balle ne se tache pas’ et tout ça. Il s’est très mal comporté avec nous.” Précisément, aucune des principales autorités du club ne sera présente dans la délivrance de cette reconnaissance mais sera en charge de l’équipe des relations publiques.

Maradona a déclaré la barbarie contre nous lors des élections. Nous avons levé le doigt. Il viendra et voudra battre Boca

Le vice de Boca a également ajouté que Maradona “a déclaré des barbaries contre nous lors des élections. Il a levé le doigt. Il viendra et il voudra gagner Boca”.

Mais cherchant à baisser le ton de la polémique, Pergolini a confirmé dans A24 que le Xeneize reconnaîtra l’ancien footballeur. “Nous allons respecter nos idoles et Diego est dans nos drapeaux. Les fans nous demandent au moins une plaquette et c’est comme ça parce que c’est une idole du club”, a-t-il déclaré.

Maradona montera sur la Bombonera en tant qu’entraîneur de gymnastique lorsqu’il affrontera Boca à la dernière date de la Super League. Comment les fans le recevront-ils?