Perisic, lorsque la décision du Bayern sur la rançon arrive. Conte dicte la position de l’Inter | Primapagina

Ivan Perisic connaît une saison difficile. Les premiers jours du Bayern ont été positifs, puis une forte baisse par rapport à octobre et, début février, une fracture de la cheville, qui le maintient aujourd’hui à l’écart. Il lui restera encore quelques semaines, peut-être un peu plus, avant de retourner sur le terrain. Deux mois qui seront décisifs pour avoir une vision plus claire de son avenir. En Bavière ou de retour à l’Inter?

ESPOIR – Oh oui, car Perisic est au Bayern, prêt onéreux (5 millions d’euros), avec un droit de rachat simple, fixé à 20 millions, en faveur des Bavarois. Le choix leur appartiendra donc seul. L’Inter, qui détient toujours la carte croate, attend l’évolution des événements, quoique avec peu de confiance. La volonté des Nerazzurri est claire: Perisic ne fait pas partie du projet démarré avec Antonio Conte depuis l’été dernier. Ainsi, à Milan, l’espoir est que le Croate reste à Munich, apportant ainsi un chèque décent et un gain en capital invitant dans la caisse enregistreuse.

LA DÉCISION – Mais aujourd’hui, l’avenir de la classe 89 est toujours enveloppé dans une nébuleuse. 22 apparitions, avec 5 buts et 8 passes décisives au total, ne suffisent pas à assurer son séjour en Allemagne. Affecter négativement l’exemption de Kovac, son important sponsor. Les deux derniers mois seront importants: si Perisic parvient à bien se remettre de la blessure, et à s’établir avec le nouveau technicien Flick, il pourrait obtenir confirmation. En tout état de cause, net des avantages, la dernière décision de rachat arrivera au plus tôt à la mi-mai, lorsque le Bayern changera de structure présidentielle et, selon toute probabilité, également de coach. L’Inter attend, et de loin encourage le Croate.