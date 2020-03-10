Pérou, Alianza Universidad perd ses deux premiers points du tournoi

PÉROU OUVERTURE 2020, 6ème JOUR
Vendredi 06.03.2020
21:00 DEP.LLACUABAMBA-UTC CAJAMARCA 2-2
Samedi 07.03.2020
03:00 CARLOS A.MANNUCCI-CIENCIANO 0-2
17:00 SPORT CRISTAL-CARLOS STEIN 0-1
21:00 CUSCO-U. CÉSAR VALLEJO 2-1
23:45 DÉPARTEMENT DE LA VILLE CANTOLAO ACADEMY 2-0
Dimanche 08.03.2020
02:00 MELGAR-SPORT HUANCAYO 1-0
19:15 ATL.GRAU-U.SAN MARTÍN 0-0
21:00 UNIVERSITY-ALLIANCE LIMA 2-0
Lundi 09.03.2020
01:30 BINACIONAL-SPORT GARÇONS 3-1
21:00 AYACUCHO-ALIANZA UNIVERSIDAD 1-1
CLASSIFICATION
ALLIANCE UNIVERSITAIRE 16
BINATIONAL DEP.13
UNIVERSITÉ 13
AYACUCHO 13
MELGAR 10
CANTOLAO ACADEMY 9
UTC CAJAMARCA 9
CITOYEN 9
SPORT BOYS 8
SPORT HUANCAYO 8
U.SAN MARTÍN 8
LIMA ALLIANCE 7
DÉP. MUNICIPAL 7
CARLOS A.MANNUCCI 6
U.CÉSAR VALLEJO 6
CUSCO FC 6
CRISTAL SPORTING 5
CARLOS STEIN 5
DEP.LLACUABAMBA 4
ATL.GRAU 2