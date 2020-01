Pérouse, cible Palmiero. Melchiorri la carte pour convaincre Pescara

SONDAGE

Pérouse pour renforcer son milieu de terrain et donner à Serse Cosmi un milieu de terrain avec les caractéristiques adaptées à son football qu’il pointe fortement Luca Palmiero de Pescara, mais appartenant à Napoli. L’édition ombrienne de Il Messaggero rapporte cela, expliquant que le papier pour convaincre les Abruzzes de laisser le jeune milieu de terrain partirait serait de mettre l’attaquant dans l’assiette Federico Melchiorri, qui est très populaire auprès de Pescara et au-delà. Le club bleu-blanc résiste actuellement, mais on ne dit pas que d’ici à la fin du marché, les choses ne peuvent pas changer. Si Palmiero arrivait en rouge et blanc, il partirait Marco Carraro que Ascoli et Frosinone aiment vraiment.

1er étage

Après le succès contre Turin en quart de finale de la Coupe d’Italie, Rafael Leao, auteur de la passe décisive pour le but d’Ibrahimovic, a publié une histoire sur Instagram avec ce message: “Je jouais avec lui (Ibrahimovic, ndlr) sur la PlayStation et aujourd’hui je l’ai fait une aide. Ne vous arrêtez jamais …