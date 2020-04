Pérouse, Rosi sur la baisse de salaire: “Nous ferons ce qui doit être fait. Il n’y a pas de problèmes”

Le milieu de terrain de Pérouse Aleandro Rosi il a expliqué à Calciogrifo.it comment il se maintient en forme dans l’espoir de pouvoir recommencer en toute sécurité, affirmant qu’il est également prêt à réduire son salaire: «Nous vivons dans une situation surréaliste, ce qui fait mal même s’il y a eu une amélioration ces derniers jours. Mais nous devons encore serrer les dents. Redémarrer et réduire les salaires? En ce moment il y a un chat, mais ce que nous aurons à faire nous le ferons. Ce ne sera pas un problème de réduire le salaire et dans les prochains jours nous comprendrons mieux comment. À l’heure actuelle, nous devons simplement nous unir et nous attaquer à cette situation. – continue Rosi – Je m’entraîne à la maison et j’ai réquisitionné une partie de la salle, heureusement mon partenaire me comprend et me supporte. Je m’entraîne le plus possible et je veux être un exemple pour mes collègues. J’apprécie beaucoup la possibilité d’être proche des gens à qui je veux un bien infini aussi parce que, normalement, je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma fille de trois ans et demi. C’est une opportunité. “