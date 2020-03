Perrie Edwards plaisante sur la destruction de la PS4 d’Oxlade-Chamberlain

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 2h53

Perrie Edwards a parlé de la vie dans l’isolement avec Alex Oxlade-Chamberlain et a plaisanté en disant qu’elle était sur le point de détruire sa Playstation.

Le milieu de terrain de Liverpool et sa petite amie chanteuse Little Mix s’isolent à Londres au milieu de l’épidémie de coronavirus qui a vu la saison de Premier League suspendue jusqu’au 30 avril au moins.

La base d’entraînement de Liverpool à Melwood est bloquée, seuls les joueurs blessés se présentant au travail, mais la première équipe devrait reprendre ses séances d’entraînement par équipe la semaine prochaine via une liaison vidéo.

Chaque membre de l’équipe a reçu un plan sur mesure à réaliser dans les gymnases à domicile et les jardins, mais l’équipe devrait être réunie par liaison vidéo la semaine prochaine, selon le Daily Star.

S’adressant à la radio Kiss, via le Liverpool Echo Perrie a parlé d’être enfermé dans la capitale: «J’ai une maison – eh bien, mon petit ami et moi avons une maison à Manchester et une maison à Londres, donc nous étions à l’origine ensemble à Manchester et puis nous avons décidé de venir à Londres.

«Je souhaite en quelque sorte que nous soyons restés à Manchester plutôt qu’à Londres, car il y a plus à faire là-bas, comme dans sa maison.

“Mais nous avons une belle maison à Londres avec un petit jardin, donc Hatchi va bien. C’est juste bizarre, non? Ne pas pouvoir quitter la maison, car je m’isole depuis des lustres maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle faisait pendant son auto-isolement préventif, Perrie a répondu: «Je n’ai fait aucun exercice! J’ai regardé plein de Netflix, j’ai lancé Money Heist, ce qui est irréel.

“J’ai tricoté – j’ai tricoté une couverture parce que je suis une grand-mère.

«Je chante un peu, je cuisine beaucoup parce que mon copain n’est jamais rassasié, comme essayer de s’isoler avec un athlète!

“Essayer de rationner votre nourriture et toutes les cinq secondes, j’ai faim! J’ai encore faim. Puis-je avoir de la nourriture maintenant? “Je suis sérieux, sérieusement?

«Je fais de la pâtisserie, ce que je ne fais jamais. J’ai fait un gâteau au pain aux bananes l’autre jour.

“C’est le meilleur gâteau que personne ne pourra jamais goûter. Nous étions FaceTiming toute notre famille comme “si seulement vous pouviez goûter ça maintenant”. #

Demandé si la paire avait eu des rangées pendant l’isolement. Le joueur de 26 ans a répondu: “Je suis probablement aussi près de brûler ou de couper directement à travers le fil de la PlayStation.

«Il va y avoir une situation ici.

“Honnêtement, même assis dans le salon, essayant de Netflix et de se détendre, il est juste” C’est derrière toi, mate derrière toi urghhh “.

“Je me dis” Arrêtez avec la PlayStation pendant deux secondes! “”

