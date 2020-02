Personne n’attend la perfection, mais les Spurs valent mieux que ça

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 10:34

Jose Mourinho a probablement oublié plus sur le football que nous autres ne le savons. Malgré cela, les objectifs de son équipe de Tottenham restent insaisissables et contre RB Leipzig mercredi soir, les Spurs étaient familièrement vagues, assis derrière le ballon avec l’espoir que les Allemands ne marqueraient pas.

C’est une différence essentielle – dans la façon dont ces performances seront décrites et ce qu’elles étaient réellement. Il n’y a rien de mal à contre-attaquer le football, et il n’y a pas de mal à être respectueux envers une équipe supérieure et talentueuse. Mais c’est le hasard de Tottenham qui est troublant. Ils obtiennent de bons résultats et marquent des buts, mais ils sont toujours à l’affût, ce qui leur rend la vie plus difficile qu’elle ne devrait l’être.

Il y a une atténuation évidente pour cela. Dans les blessures de Harry Kane et Son Heung-min, tous deux probablement perdus pour la saison, et dans le fait que Mourinho n’a que trois mois dans ce travail. Personne ne s’attend à une image parfaite, ni à une œuvre achevée. Mais il reste des questions à répondre:

Pourquoi ce camp ne peut-il pas garder le ballon?

Pourquoi leurs contre-attaques sont-elles si sans but?

Pourquoi leur défense est-elle si pleine d’erreurs, au sens individuel et tactique? Comment, quand ces joueurs sont assis si profondément, abandonnent-ils toujours autant d’espace et tant de surcharges?

Les Spurs manquent de quelques pièces critiques et ils ont manqué de temps sur le terrain d’entraînement, mais ce sont des bases et ils ont définitivement les joueurs à autre chose que cela. Mourinho n’a peut-être pas hérité de son back-four idéal, mais il devrait être plus performant qu’il ne l’est. Incontestablement, incontestablement. Son milieu de terrain et son attaque sont également tous deux moins que pleinement formés, mais le groupe dans son ensemble a suffisamment de capacité pour faire plus que pirater le ballon dans l’espace et le poursuivre.

Comme ils le prouveront plus tard, lorsqu’ils poursuivaient le match. Mercredi, à la mi-temps, les joueurs de Mourinho n’avaient plus que 34% de possession de balle. Leipzig avait frappé le poteau à deux reprises, contraint Hugo Lloris à réaliser trois excellents arrêts et a réussi 13 tirs au but.

Cela ne décrivait pas une bonne performance défensive. Ce n’était pas un cas où l’ambition d’attaque était sacrifiée pour la sécurité ou le jeu était arrêté. C’était le football de près et l’espoir du meilleur football et, face à une classe de Leipzig, il était voué à l’échec.

Ces plaintes ne sont pas inspirées par un désir pieux pour une voie mythique de Tottenham. Il s’agit plutôt d’une requête de coaching. Des erreurs se produisent et les défenseurs tombent dans et hors de forme. Absolument, ce sera toujours vrai. Mais pourquoi, chaque fois que Tottenham récupérait le ballon, n’y avait-il nulle part où aller avec? Leur forme n’offrait aucune voie sur le terrain – aucune manière de relâcher la pression – et cela a contribué à créer l’ambiance du jeu. La pression des vagues de Leipzig s’est écrasée sur la surface de réparation et un but était inévitable dès – littéralement – dès la première minute.

Finalement, l’erreur est arrivée et finalement les Allemands en ont profité. C’était un défi maladroit de Ben Davies et il aurait peut-être pu faire mieux, mais c’était un moment qui décrivait les marges que l’équipe de Mourinho se forçait à faire. Offrez ce peu dans un jeu, soyez aussi passif, et vous devez soit défendre parfaitement ou être incroyablement chanceux. En Ligue des champions, lorsque les buts à l’extérieur ont une telle prime, c’est particulièrement vrai, car tout le reste est potentiellement fatal.

Mourinho a également pris de bonnes décisions. Ses remplaçants ont travaillé, Erik Lamela faisant notamment une différence tonale. Tanguy Ndombele a également été efficace, modifiant la menace du milieu de terrain. Plus positif en général, Giovani Lo Celso a eu un excellent match et son adaptation rapide au football anglais est l’une des histoires mineures de la saison. C’est un merveilleux footballeur, tous les virages serrés, l’intelligence et l’intention.

Il y a donc des encouragements. Probablement pas pour cette saison, presque certainement pas dans ce lien spécifique, mais pour l’avenir de Tottenham, il y en a. Absolument. Mais pour le moment, ils continuent de se creuser des trous. Ils jouent avec cette infériorité exaspérante et irréfléchie qui cache cette promesse et en fait un côté beaucoup plus faible que nécessaire.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.