PES 2020: Alianza Lima a annoncé son équipe officielle eSports Esports

Mis à jour le 28/01/2020 à 12:36

Alliance de Lima rejoint le eSports. L’équipe intime a annoncé sur les réseaux sociaux sa nouvelle équipe officielle de PES 2020, le simulateur de football développé par Konami.

Alliance de Limaainsi que Université des sports et Cristal sportif, figurent parmi les équipements disponibles PES 2020, que vous pouvez jouer sur PC, PS4 et Xbox One.

Les membres du club de l’alliance pour PES 2020 Gerardo Cuadros, Luis Arguedas, César Gonzales, Bryan Mendez, Pedro Valenzuela, Jorge Huiman, Ivo Luján Effio et Nahuel Ramsey. Le chef de la Lima Esport Team Alliance est Humberto Castellano.

Alliance de Lima C’est la dernière des équipes traditionnelles à parier sur l’eSport. University, Sporting Cristal, San Martin, Cienciano, Manucci et Sport Boys ont déjà une équipe dédiée à PES 2020.

Maintenant, Alliance de Lima peut faire partie de compétitions nationales telles que «Play PES» ou les qualifications pour des compétitions PES 2020.

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY