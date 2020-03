Pescara-Ascoli, Legrottaglie joue le banc et confirme Galano

En direct à partir de 21 h, suivi des bulletins de notes, des idées et des rumeurs de la salle de presse

Jeu fondamental pour Pescara qui, après avoir perdu les derniers matchs d’une manière assez claire comme cela s’est produit à Crotone, va tenter de relever la tête dans son propre stade et avec l’aide de son peuple. Il n’y aura pas le public des grandes occasions, mais dans les tribunes de nombreux spectateurs intéressés par le jeu et … sur le banc Legrottaglie. S’il perdait à nouveau, l’ancien défenseur de la Juventus pourrait être disculpé et il se concentrerait sur un technicien plus expérimenté qui pourrait relancer le sort d’un groupe que, pour être honnête, la même entreprise n’a jamais indiqué comme candidat potentiel à la victoire du championnat. Ascoli, assez vulnérable à l’extérieur, a cependant besoin de points pour éviter de se retrouver même dans la zone de relégation.

COMMENT ARRIVE LE PESCARA

Pour le match de la vie, l’entraîneur Nicola Legrottaglie pouvait compter sur un mélange de joueurs jeunes et expérimentés. Grosse attaque pour l’assaut d’Ascoli: Galano, l’attaquant de l’équipe, est pratiquement intouchable et sera reconfirmé à 100%, Riccardo Maniero pourra être relancé dès la première minute. Surveillez la chance de voir l’un de Bocic et Borrelli sur le terrain, des garçons sur lesquels le patron Sebastiani a beaucoup misé et qui grandissent de façon exponentielle au fil des semaines. Palmiero et Memushaj sont clairement favorisés avec le Busellato récupéré dans la liste des Luca Crecco disponibles. En défense, il y a le retour de Campagnaro, pourtant destiné au banc et candidat à un poste de manager en fin de saison.

COMMENT L’ASCOLI ARRIVE

Monsieur Stellone a eu deux semaines pour préparer le match et transmettre ses idées à un groupe qui ne peut toujours pas parler correctement. Les blessés Luca Ranieri, Lorenzo Rosseti, Diogo Costa Pinto, Riccardo Matos et Giacomo Beretta, le fiévreux Baisama Sankoh et le disqualifié Michele Troiano sont portés disparus. Andreaw Gravillon, Riccardo Brosco, Raffaele Pucino et Simone Padoin se méfient. Facile à prédire une attitude offensive pour rechercher trois points qui vous permettraient de mettre la zone de relégation derrière vous et de vous rapprocher de la zone gauche du classement. Et donc Trotta, Ninkovic et Morosini pourraient jouer en même temps pour une sorte de 4-3-2-1, bien que Scamacca ait montré des progrès et des astuces pour prendre le terrain dès la première minute. A également essayé le 3-5-2, avec Padoin et Pucino agissant comme extérieurs.