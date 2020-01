Pescara et Alastra prêts à prendre la place de Kastrati

SONDAGE

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

avec Elhan Kastrati maintenant à deux pas de Trapani, Pescara est à la recherche d’un gardien de but qui peut servir de réserve – avec Farelli – au numéro un Fiorillo. Le nom chaud, tel que rapporté par Pescarasport24.it, est celui de Fabrizio Alastra, né en 1997, de Parme.

28.01 21:38 – Pescara, Alastra prêt à prendre la place de Kastrati

28.01 21:08 – officiel Trapani, voici le défenseur arrière Ben David. Il vient en prêt

28.01 20:49 – tmwTrapani, le défenseur Joao Silva vers Bisceglie

28.01 20:23 – Livourne, attaque par défaut: des renforts sont nécessaires de toute urgence

28.01 20:08 – Trapani, Ben David vers l’adhésion. Seule la domination officielle est attendue

28.01 19:51 – tmwVirtus Entella, l’accord pour Chajia a été conclu

28.01 19:33 – Ascoli, raisonnement sur l’échange de Lanni-Marchegiani avec Novara

28.01 19:03 – Virtus Entella, flashback pour l’attaquant Palombi

28.01 17:12 – Juve Stabia, Provedel: “Ici tout le monde rame dans la même direction”

28.01 17:03 – tmwTrapani, Ferretti fermé par le nouveau module: il pourrait commencer

28.01 16:27 – Serie B, juge sportif: 11 disqualifiés. Trois tours à Troest (Juve Stabia)

28.01 15:54 – tmwLivorno, tentative de Juve Stabia pour Marras

28.01 15:18 – tmwPisa, rencontre avec l’Inter pour le jeune Pompetti

28.01 14:42 – Chievo Verona, accord conclu avec Renzetti della Cremonese

28.01 14:33 – Ligue B, la tournée d’intégrité commence: premier arrêt à Frosinone

28.01 14:06 – tmwAscoli, contact avec Stellone: ​​parties proches

28.01 13:51 – Trapani, marché en ébullition. Et le genou de Moscati s’effondre

28.01 13:09 – tmwTrapani, voici Pirrello d’Empoli: prêt jusqu’en juin

28.01 12:51 – tmwEmpoli, Ricchi revient de Ravenne. Allez au Cavese

28.01 11:42 – Ascoli, retrait anticipé pour le match contre Livourne

28.01 11:27 – officiel Empoli, a également appelé le personnel de M. Marino

28.01 11:09 – tmwVenice, fait pour l’arrivée de Riccardi de Lecce

28.01 10:48 – Livourne, Tramezzani: “Beaucoup de points jetés au vent, le moral au sol”

28.01 10:19 – tmwPerugia, sur Capone trois clubs de B: Entella, Cremonese et Venise

28.01 09:32 – focusLe Top11 de Serie B: Lombardi dévastateur et irrépressible

28.01 08:10 – Serie B, classement des buteurs: Galano se hisse à la deuxième place

28.01 06:55 – Le point sur le B – Benevento, la grande évasion. Ventura quatrième

28.01 00:35 – Spezia, personne ne bouge au milieu: Mora et Acampora bloqués

27.01 23:24 – Pérouse, Cosmi: “Je ne sais pas si ce sera le dernier but de Melchiorri avec nous”

27.01 23:09 – Les bulletins de Livourne – Attaque sautée, Bogdan à l’ombre

