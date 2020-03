Pescara, Memushaj: «C’est ma maison! Le but? Recherché. Et aidé par le vent ‘| Autres ligues Italie

Ledian Memushaj, milieu de terrain du Pescara, il parle à Dazn après la victoire sur Ascoli, où il a été décisif avec le but d’un auteur: “Je suis content pour moi et mes coéquipiers, ce fut un match difficile contre une bonne équipe. Il était trop important pour nous de retrouver le succès après quelques défaites de trop, le faire de cette façon donne une joie particulière. Cependant, nous n’avons pas le temps de trop célébrer. Demain nous partons pour La Spezia et nous savons que 90 minutes très difficiles nous attendent. Le but? Je suis honnête: je voulais tourner. Le vent était en notre faveur, j’ai regardé la position du gardien de but et j’ai décidé d’essayer. Ça s’est bien passé, je suis content. Des buts à la maison? Non, ce n’est pas un hasard! Je connais ce stade par cœur, c’est maintenant ma maison. Avoir la poussée du public de Pescara est un avantage ».