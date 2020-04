Pescara, stand by season mais tourné vers l’avenir: axe de marché possible avec la Juve

Les bonnes relations entre les clubs, vous le savez, facilitent également les négociations et, par conséquent, d’un point de vue futur, l’axe Pescara-Juventus pourrait redevenir favorable. Pour commencer, comme le rapporte Il Messaggero – ed. Abruzzes, par le milieu de terrain offensif Luca Clemenza, que Pescara voudrait essayer de détecter tout de suite, étant donné qu’à Turin, la prochaine sera sa dernière année de contrat.

Mais ce n’est pas le seul nom, car les Abruzzesi ont également mis le défenseur prometteur dans leur ligne de mire Luca Coccolo, souvent associée à la première équipe de la Juventus dirigée par Maurizio Sarri, en plus de son coéquipier Pietro Beruatto et milieux de terrain Nicolò Fagioli et Simone Muratore. Espace également pour le département avancé, avec Luca Zanimacchia et Marco Olivieri surveillé.

Cependant, le chemin sera également inversé, car la Vieille Dame semble observer les assaillants bleus et blancs Gennaro Borrelli et Milos Bocic. Bien que la véritable cible puisse être le Ghanéen du Dolphin Spring Amadou Diambo.