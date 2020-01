Petagna: “Naples est un rêve, mais j’ai d’abord une mission avec SPAL”

SONDAGE

Andrea Petagna exprime toute sa joie pour le transfert à Naples, officiel pour quelques minutes. “Cette photo est l’aboutissement d’un rêve, celui de jouer dans un grand club, pour un club chargé d’histoire et de passion. Je suis prêt pour ce nouveau défi, je vais tout donner pour rendre la confiance témoignée en ces jours par Naples et Cependant, il y a d’abord une mission à accomplir avec le SPAL “, les mots sur Instagram de l’attaquant né en ’95 qui restera en blanc et bleu jusqu’en juin avec la formule de prêt.

Voici la photo susmentionnée en compagnie du président de Napoli, Aurelio De Laurentiis:

Par un communiqué de presse sur son site officiel, Napoli a annoncé avoir finalisé le transfert d’Andrea Petagna de SPAL: “Le SSC Napoli annonce qu’il a acquis la performance sportive d’Andrea Petagna et l’a filmé contextuellement …