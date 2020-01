Peter Crouch sur Gareth Bale: “Il n’est pas allé au gymnase et a juste mangé des haricots sur du pain grillé”

Moi aussi, je suis un spécimen physique qui dépend des glucides plutôt que de travailler.

Dans le dernier numéro de FourFourTwo Magazine, Peter Crouch a parlé du plus grand secret de Bale quand il s’agit d’être un athlète physique d’élite à Tottenham.

“J’ai regardé Bale voler de haut en bas pour les Spurs et déchirer Maicon en lambeaux contre l’Inter avec une course à haute intensité”, a déclaré Crouch à FourFourTwo. “Je me suis dit:” Comment fait-il? “”

«J’ai donc commencé à le regarder de très près. Il n’est pas allé au gymnase et a juste mangé des haricots sur du pain grillé, alors j’ai commencé à faire de même. “

Crouch, qui avait ses propres capacités physiques uniques, dit que les haricots sur le pain grillé n’avaient pas tout à fait le même charme pour lui que pour Gareth.

«Je me suis dit:« Eh bien, je peux faire des trucs sans gym, pas de problème – et des haricots sur du pain grillé, j’aime les haricots.

“J’y suis allé, mais certains haricots ont plus de magie que d’autres haricots, je suppose.”

Crouch a également déclaré que Gareth n’était pas le seul footballeur à avoir rencontré la même philosophie.

“J’ai en fait parlé à Paul Scholes récemment et lui ai demandé quel était son repas d’avant-match”, a déclaré Crouch.

“Il a dit:” Fèves au lard sur du pain grillé “- exactement la même chose que Gareth.”