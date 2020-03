Crédit photo: .

Les fans de Liverpool ont peut-être observé la performance du gardien de but Peter Gulacsi contre les Spurs avec un léger intérêt. Après leur sortie contre l’Atletico Madrid, leurs pensées sont peut-être revenues au bouchon du RB Leipzig comme celui qui s’est échappé. Gulacsi a été un élément clé de la montée en puissance de Leipzig et est considéré par certains observateurs comme le meilleur de la Bundesliga actuellement.

Peter Gulacsi: la perte de Liverpool et le gain de Leipzig?

Le voyage de Gulacsi de Liverpool à Leipzig

La clairance erronée d’Adrian qui a conduit à l’égalisation de Madrid a été un moment charnière dans la nuit. Les erreurs de gardien de but sont brutalement exposées, en particulier dans les jeux de haut niveau. Demandez simplement à un autre gardien récent de Liverpool, Loris Karius. Pourtant, il se pourrait bien que certains des fans de Liverpool se souviennent tristement de Gulacsi.

La carrière de Gulacsi est la quintessence du footballeur moderne qui cherche à faire son chemin dans le jeu. Il était sur les livres de Liverpool entre 2007-11, après avoir signé en prêt de son club de la ville natale, MTK Budapest, à 17 ans. La hiérarchie de Liverpool a vu le talent du jeune gardien, mais il ne jouerait jamais pour la première équipe. Il a suffisamment impressionné dans la réserve pour rendre la signature permanente et siégerait sur le banc en couverture pendant 30 matchs de Premier League.

Pour le reste de ses jours à Liverpool, il a été envoyé en prêt. Gulacsi avait des sorts à Hereford, Tranmere et Hull. Il reconnaît que ces sorts de prêt sont précieux dans son éducation, le sort Hereford étant particulièrement mémorable. Hereford traversait une période horriblement basse de leur histoire lorsque Gulacsi a rejoint l’équipe en 2009.

Les gardiens de Liverpool ont généralement de longues périodes de calme dans un match, ce qui nécessite de grands niveaux de concentration. Ce n’était pas l’histoire de Hereford, où Gulacsi était un homme occupé pendant 90 minutes. Gulacsi dira plus tard au Hereford Times: “Les matchs ressemblaient un peu à une séance d’entraînement parce que j’avais presque 20 tirs à sauver à chaque match et que je faisais face à des occasions tout le temps.”

Il est temps de passer à autre chose

Gulacsi a mis un terme à sa carrière à Liverpool en 2013 et a déménagé gratuitement à RB Salzburg. Liverpool a fait venir Simon Mignolet. Deux saisons plus tard, Gulacsi a signé pour son club actuel RB Leipzig, jouant alors en Bundesliga 2. À la saison 2016-2017, Leipzig jouait dans le peloton de tête du football allemand.

Gulacsi a fait partie intégrante de leur ascension. La saison dernière, il a gardé les draps les plus propres de la Bundesliga et a obtenu le plus faible ratio de buts encaissés par match à seulement 0,8. Cette saison, Leipzig occupe la troisième place du classement après avoir concédé seulement 26 buts en 25 matchs, tout comme le leader du Bayern Munich.

Gulacsi a représenté la Hongrie 31 fois. Il a fait son apprentissage sans se plaindre en Angleterre et porte maintenant ses fruits. Dominant dans sa surface de réparation avec de bons réflexes et une bonne distribution, Gulacsi est un favori des fans. Ces fans seront encore plus heureux maintenant qu’il a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’en septembre 2023. Il a 29 ans maintenant et probablement à son apogée en tant que gardien de but. Il a l’expérience dans laquelle les jeunes défenseurs devant lui peuvent compter sur de l’aide et de la réconfort.

Celui qui s’est enfui?

Alors, les fans de Liverpool devraient-ils penser que leur club en a laissé partir? Le recul est une chose merveilleuse et les raisons pour lesquelles des décisions ont été prises dans le passé sont souvent oubliées ou ignorées. Les clubs de football prennent quotidiennement de telles décisions et vous devez continuer. Cela ne signifie pas que les clubs ne réviseront pas occasionnellement leurs politiques.

Pourtant, avec le nombre de joueurs qui passent par un club de football moderne, jouer au jeu de simulation pourrait être une occupation à plein temps. Un moment inutilement douloureux aussi. Les fans de Chelsea envisagent ce qui se passerait si Mo Salah et Kevin De Bruyne me viennent à l’esprit.

En outre, parfois un club convient au joueur. Peter Gulacsi a finalement atteint le sommet de sa profession grâce au travail acharné et au désir. Liverpool l’a libéré quand il était encore jeune en termes de gardien de but et il aurait continué à s’améliorer et à mûrir en tant que gardien de but.

Liverpool a maintenant sans doute le meilleur gardien du monde en ce moment à Alisson, mais son absence a donné à Adrian sa chance, une chance que Gulacsi n’a jamais eue à Anfield. Compte tenu de cette opportunité, sa carrière peut avoir évolué dans une direction différente. Cependant, en tant que fans, la vie est plus facile lorsque nous regardons simplement le présent et contemplons l’avenir.

