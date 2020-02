Peter Moore explique pourquoi il est peu probable que Coutinho revienne à Liverpool

Date de publication: Mercredi 12 février 2020 1:25

Peter Moore a parlé de la vente de Philippe Coutinho et a souligné pourquoi Liverpool ne reverra probablement jamais le Brésilien.

Coutinho a quitté Anfield en janvier 2018 pour Barcelone pour un montant initial de 105 millions de livres sterling, atteignant un potentiel de 142 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

Cependant, son séjour en Catalogne ne s’est pas bien passé et il a été prêté au Bayern Munich cet été après avoir échoué à atteindre les sommets qu’il avait atteints à Anfield sous Jurgen Klopp.

Il a été continuellement lié à un retour à Anfield, Klopp n’ayant pas encore remplacé directement le joueur de 27 ans. Et les derniers commentaires de Moore concernant le départ du Brésilien suggèrent qu’il est peu probable que les Reds et Klopp reviennent pour le joueur.

“Lorsque Philippe Coutinho est parti, il y a eu un changement, non seulement dans la structure de l’équipe mais dans la façon dont nous avons joué au football”, a déclaré Moore à Soccer Laduma lors d’une séance de questions-réponses à Club officiel des supporters de Liverpool au Cap.

“Si vous vous souvenez, quand il est parti il ​​y a deux ans, ce fut un changement complet de style de jeu et nous [hardly] perdu un match pendant le reste de la saison. Aucun manque de respect pour Philippe mais il avait un style de jeu différent… L’argent est venu et l’argent que nous avons reçu de Barcelone a ensuite aidé à financer Alisson Becker. »

Calciomercato a rapporté qu’Arsenal et Liverpool pourraient être dans le milieu de terrain, Barcelone devrait tenir le coup pour environ 80 millions d’euros.

Le Daily Express a également rapporté que Coutinho est Plan B de Liverpool au cas où Klopp ne pourrait pas atteindre la cible numéro un Kai Havertz.

Le Bayern détient une option pour acheter Coutinho en été pour un montant d’environ 100 millions de livres sterling, mais ses performances en Bundesliga n’ont probablement pas convaincu les champions allemands de faire des affaires à ce prix et un retour en Catalogne semble probable.

