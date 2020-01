Peter Shilton époustouflé par le duo de Liverpool – HITC

Le gardien de Liverpool Alisson Becker et le défenseur d’Anfield Virgil van Dijk sont des joueurs incontournables pour les Reds of Jurgen Klopp.

Peter Shilton a beaucoup parlé du duo de Liverpool Alisson Becker et Virgil van Dijk, décrivant le duo de la ligne arrière des Reds comme «deux colosses» qui ont aidé à propulser l’équipe d’Anfield à «un autre niveau» (The Guardian).

Avant l’arrivée de Van Dijk à Liverpool en janvier 2018 depuis Southampton, la défense des Reds n’était pas un point fort particulier, mais le défenseur central néerlandais a instantanément consolidé la ligne arrière et a aidé l’équipe de Jurgen Klopp à terminer la saison en force, notamment en atteignant le Finale de la Ligue des Champions.

Puis est venu le gardien de but brésilien Alisson, et Liverpool est devenu encore plus difficile à l’arrière en terminant avec 97 points en Premier League et en remportant la Ligue des champions, tandis que cette saison, une solide avance en haut du tableau de la Premier League augure bien. pour la perspective d’un premier titre depuis 1990.

Shilton, détenteur du record du cap anglais et vainqueur de deux Coupes d’Europe et d’une Première Division anglaise, a déclaré à The Guardian: «Même aujourd’hui, nous voyons l’importance du gardien. Regardez Liverpool. Depuis qu’ils ont fait venir Alisson et Virgil van Dijk, ils sont passés à un autre niveau.

«Alisson et Van Dijk sont deux colosses – des gens grands et confiants. Ils ont eu un effet énorme et ont également tiré le meilleur parti des autres joueurs. Ils ont prouvé que le football est toujours, fondamentalement, le même. Tout commence à l’arrière. Le gardien de but est toujours le fondement de tout votre succès. »

Liverpool continue de se battre sur trois fronts cette saison – il aurait probablement pu y en avoir quatre sans la débâcle des quarts de finale de la Coupe de la Ligue qui a forcé Klopp à aligner deux équipes différentes en deux compétitions sur deux jours – et sera la prochaine en action dimanche lorsque Manchester United vient à Anfield en Premier League.

