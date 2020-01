Peter Taylor United signe le milieu de terrain Jack Taylor

BARNET, ANGLETERRE – 16 JUILLET: Jack Taylor de Barnet est contesté par Ryan Inniss de Crystal Palace lors du match amical d’avant-saison entre Barnet et Crystal Palace à The Hive le 16 juillet 2019 à Barnet, en Angleterre. (Photo de Jack Thomas / .)

Les chasseurs de promotion de la Ligue 1 Peterborough ont terminé la signature du milieu de terrain de Barnet Jack Taylor.

Peter Taylor United signe Jack Taylor

✍️ SIGNATURE | #pufc a finalisé la signature du milieu de terrain @BarnetFC Jack Taylor sur un contrat à long terme pour un montant initial de 500 000 £. https://t.co/CwlwjgQNB8#AUnitedCity #WelcomeJack

– Peterborough United (@theposhofficial) 7 janvier 2020

Le milieu de terrain cherche à se prouver dans la Ligue de football

Taylor devient la deuxième recrue de Posh en janvier après Reece Brown dans le club.

Le milieu de terrain rejoint Posh pour un montant de 500 000 £ après avoir signé un contrat à long terme.

Il a brillé pour Barnet hors ligue et maintenant il sera déterminé à faire ses preuves dans la ligue de football.

Darren Ferguson est ravi de l’avoir à bord, il a déclaré: «Jack est un joueur que je connais depuis des années, j’ai essayé de le faire signer pour mon ancien club. Cela n’a pas été fait. C’est une grosse signature pour nous. Le garçon est absolument prêt pour cette étape ».

Taylor était une cheville ouvrière dans le milieu de terrain de Barnet, les aidant à se diriger vers les places de barrage de la Ligue nationale. Il a marqué huit impressionnants buts au milieu du terrain. Il sera déterminé à transférer ce formulaire dans les frais de promotion de Posh.

Peterborough est un candidat à la promotion dans la Ligue 1 et l’ajout de Taylor leur donne une présence au milieu de terrain et une menace de but pour l’avenir.

Cette signature est une marque d’intention de Darren Ferguson alors qu’il cherche à mener Posh au Championnat.

Taylor pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Peterborough divertira Gillingham. Une chance pour la nouvelle signature de faire bonne impression.

La signature de Taylor indique quel domaine Darren Ferguson veut renforcer

Ce n’est que le septième jour du mercato, mais Peterborough a déjà fait venir deux milieux de terrain; Dans un domaine où Ferguson ressent clairement le besoin de sang et d’énergie, Posh dépend fortement de ses trois premiers.

Ferguson veut clairement des buts au milieu de terrain et la signature de Reece Brown et Jake Taylor donne à Posh une puissante menace de but du milieu de terrain.

Photo principale

Intégrer à partir de .