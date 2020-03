Peter Whittingham, légende de la ville de Cardiff, meurt à l’âge de 35 ans

Cardiff, Pays de Galles – 04 février: Cardiff City’s Peter Whittingham en action pendant le match de championnat Sky Bet entre Cardiff City et Norwich City au Cardiff City Stadium le 4 février 2017 à Cardiff, au Pays de Galles. (Photo par Ashley Crowden – CameraSport via .)

Cardiff City a confirmé que l’ancien milieu de terrain et légende du club Peter Whittingham est décédé à l’âge de 35 ans.

La ville de Cardiff confirme le décès de l’ancien milieu de terrain Peter Whittingham

Déclaration du club

L’homme de 35 ans avait été hospitalisé après avoir été blessé à la tête lors d’un accident dans un pub près de chez lui.

Les Bluebirds ont annoncé la nouvelle via leur site officiel. Une déclaration du club disait: «C’est avec une immense douleur que nous devons informer les supporters que Peter Whittingham est décédé à l’âge de 35 ans.

«Nous avons le cœur brisé.

«La nouvelle du décès soudain et inopportun de Peter nous a ébranlés jusqu’à nos fondements mêmes. Notre amour va à sa femme Amanda, à leur jeune fils et à leur famille. Ils sont au premier plan de nos réflexions et, en leur nom, nous demandons que leur vie privée soit respectée en ces temps incroyablement cruels et difficiles.

«D’abord et avant tout, Peter était un homme de famille – et quelqu’un qui pouvait éclairer une pièce avec son sens de l’humour, sa chaleur et sa personnalité. Puis, en tant que footballeur professionnel – en tant que Bluebird – il a excellé avec talent, facilité, grâce et humilité. Personne ne l’a fait mieux.

«La perte de Peter sera douloureusement ressentie par notre ville, nos supporters et en effet tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître. Nous t’aimons Pete et ta mémoire restera éternellement avec nous.

Carrière de club

Whittingham a commencé sa carrière avec Aston Villa, passant par leur académie avant de faire 66 apparitions pour l’équipe première à Villa Park.

Pendant son séjour à Villa, il a également eu deux périodes de prêt avec Burnley et Derby County rétrospectivement.

Il a ensuite déménagé à Cardiff en janvier 2007 et est resté avec le club jusqu’en 2007. Au cours de son mandat de 10 ans avec les Bluebirds, il a fait 457 apparitions, marquant 96 fois.

Il se souviendra de ses capacités de buteur du milieu de terrain. Le 2009/10 l’a vu marquer 25 fois en 51 apparitions.

